Il mare qui è talmente una favola che leggenda vuole ci sia addirittura nata la dea dell’amore Afrodite. Così come immortalata nella famosa tela del Botticelli. In un mare più bello dei tropici con spiagge da sogno, ecco la vacanza low cost vicina a casa e perfetta per giugno. Clima mite, giornate lunghe, non troppi turisti ancora, qui, nell’isola di Citera. Siamo nelle isole Ionie, al confine col mare Egeo. Tra le tantissime isole greche, forse una delle meno conosciute e, proprio per questo, ottima per le nostre vacanze.

Spiagge splendide e borghi nascosti

In un mare più bello dei tropici con spiagge da sogno, ecco l vacanza low cost vicina a casa e perfetta per giugno. Purtroppo, a differenza di altre isole vicine, Citera ha pagato dazio a terremoti e maremoti, che l’hanno devastata nei secoli. Nonostante varie dominazioni, compresa quella veneziana, che ha lasciato l’imponente fortezza del Kastro. Però questo è anche uno dei vantaggi di Citera. I turisti amanti dell’archeologia preferiscono altri siti, lasciando a pochi il piacere di soggiornarvi. La gran parte dei turisti si concentra a luglio e agosto, mentre giugno è il mese perfetto per godersi l’isola in assoluto relax.

Un trionfo di mercatini e scorci meravigliosi

Citera è la classica meta di chi ama il relax, ma anche le cose semplici. Affittare una macchina o una moto e partire alla scoperta di baie, spiagge, calette, ma anche borghi e mercatini dell’antiquariato e artigianato di altri tempi. Non capita spesso di trovare mulini a vento in Grecia, ma qui sì. Così come cascate e laghetti, grotte e chiesette affrescate e nascoste. Le spiagge sono sia in roccia che di sabbia e il mare è di un blu intenso da togliere il fiato.

Tra le spiagge più belle, che valgono una visita: Paleopoli, Kaladì e Melidoni. Le strutture ricettive sono soprattutto nella parte meridionale dell’isola. Presenti alberghi, ma anche affittacamere e locande. Suggeriamo proprio queste soluzioni per godersi l’isola al massimo. Il sistema migliore per sbarcare è fare scalo ad Atene e di qui prendere un volo interno per il piccolo aeroporto locale.

