Maggio porta con sé giornate lunghe e perfette da trascorrere all’aperto. Le vacanze estive si avvicinano sempre di più e con la bella stagione viaggiare per molti diventa quasi un’abitudine. Soprattutto in questo periodo, dopo mesi e mesi di restrizioni dovute alla pandemia, alcune persone avvertono l’esigenza di partire, anche senza allontanarsi troppo. Quando pianifichiamo un viaggio dobbiamo scegliere la meta più adatta alle nostre tasche e decidere se preferiamo visitare una città d’arte o perderci nella natura. L’Italia è un Paese in grado di accontentare tutti.

Magnifici ed autentici borghi medievali, città dal patrimonio storico e culturale conosciute ed invidiate in tutto il Mondo e paesaggi mozzafiato. Ecco perché oggi vogliamo suggerire delle mete dalla bellezza straordinaria che si trovano nel nostro Paese. Se quello che cerchiamo sono posti favolosi con spiagge di sabbia bianca non servirà andare lontano, ma in una delle più belle isole italiane.

Ecco dove andare a maggio al caldo in Italia per vedere acque cristalline e sabbia così bianca da non rimpiangere le Maldive

Nella costa Nord orientale della Sardegna sorge San Teodoro, un piccolo borgo della Gallura che si affaccia su un mare turchese e limpidissimo. Abitato da poco più di 5mila abitanti, in estate questo luogo si popola di turisti che vengono ad ammirarlo da tutto il Mondo. Non ci resta che l’imbarazzo della scelta: le spiagge di cui innamorarsi sono moltissime e tutte meravigliose. La Cinta, Lu Impostu e Puntaldìa sono soltanto alcune delle più conosciute ed imperdibili per chi vuole sentirsi alle Maldive senza uscire dall’Italia. Tuttavia, San Teodoro non è solo le sue spiagge: il borgo possiede anche diverse architetture religiose e punti di interesse. Un esempio è la Chiesa di San Teodoro, che risale al XVII secolo e il nuraghe Naracheddu.

Chia

Nella costa meridionale della Sardegna si trova una località marittima dalla bellezza disarmante. Le sue origini sono antichissime, come testimoniano gli insediamenti fenici. Chia, nel corso dei secoli, prese il nome di Bithia, quando divenne centro romano. Oggi questo luogo è conosciuto non solo per le sue rovine, ma anche e soprattutto per le sue spiagge di sabbia chiara e soffice. Chia offre un autentico ed imperdibile spettacolo della natura. Piccole insenature incontrano la fitta vegetazione e un mare cristallino semplicemente incantevole. Tra le sue spiagge e promontori più conosciuti ci sono Sa Colonia e Cala Cipolla.

Golfo Aranci

Golfo Aranci è un piccolo Comune in provincia di Sassari. Ecco dove andare a maggio al caldo per vedere spiagge incredibili: questa località è perfetta per chi vuole rilassarsi godendo di un mare stupendo. Situata sul Golfo di Olbia, una volta giunti qui potremo non solo ammirare spiagge pazzesche, ma anche fare un tuffo nella storia. I primi insediamenti risalgono al VII secolo a.C., come testimonia il pozzo sacro di Milis. Il borgo sembra uscito da una cartolina, fatto di case colorate da ammirare durante una passeggiata in centro. Golfo Aranci offre una ventina di spiagge tra cui scegliere per perdersi tra sabbia soffice e bianchissima e rocce a picco sul mare verde smeraldo. Cala Banana, Terrata e Cala Sassari sono piccoli angoli di paradiso.

