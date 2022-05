Poche cose riescono ad abbellire una casa come un terrazzo o un balcone rigogliosi e fioriti. Grazie a piante e fiori, infatti, è possibile rendere eleganti e distinti i nostri spazi esterni dove poter godere dei raggi del Sole. Tuttavia ottenere questo obiettivo non sempre risulta semplice, specialmente se abbiamo poco tempo da dedicare al giardinaggio. Ecco perché di seguito vogliamo fornire delle soluzioni pratiche per abbellire terrazzi e balconi con poco sforzo e cure grazie ad alcune piante fiorite perenni.

Cosa sono le piante perenni?

Per pianta perenne si intende un vegetale che sia in grado di sopravvivere per almeno 2 anni. Il loro ciclo vitale è composto da una fase di fioritura e una di riposo durante la quale la pianta non produce fiori o frutti. Questa tipologia di vegetale è in grado di colorare in modo elegante i nostri spazi esterni a lungo e con poco sforzo. Le piante che proporremo appartengono proprio a questa categoria e il vantaggio è che una volta piantate conferiranno tono a terrazzi e balconi per molto tempo senza seccare.

Cominciamo da una pianta che non ha certo bisogno di presentazioni e che riesce sempre a conquistare con i suoi colori e profumi.

Avremo terrazzi e balconi belli da mozzare il fiato grazie a queste 3 coloratissime piante di fiori perenni

Stiamo parlando della lavanda, pianta dal portamento cespuglioso e dalla forte carica aromatica. Questa pianta è in grado di durare per molti anni e l’unica accortezza di cui necessita è un terreno sufficientemente drenante.

Ulteriore vantaggio è che una volta che i fiori appassiscono possono essere colti per creare dei raffinati profumatori per ambienti e cassetti.

Bellissima in primavera e resistente in autunno

Proseguiamo con una pianta che presenta degli incantevoli fiori viola che possono essere inseriti nel novero delle piante perenni. La campanula è una pianta con bellissimi fiori che saprà far brillare di luce i nostri terrazzi. Facile da coltivare, richiede poche attenzioni e per questo si attesta come una pianta adatta anche ai meno esperti di pollice verde.

Anche in questo caso la pianta necessita di un terreno drenante e, se possibile sub alcalino e ricco di minerali.

Infine, rimaniamo sulle tinte del viola e del magenta consigliando una pianta perenne dai fiori molto abbondanti. Con la petunia, infatti avremo terrazzi e balconi belli da mozzare il fiato grazie all’abbondante fioritura che durerà fino all’autunno.

