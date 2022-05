Ormai i telefoni sono diventati fondamentali per tutti. Una volta li si utilizzava soltanto per chiamate e per qualche sporadico SMS, ora invece diventano fondamentali per un’enorme varietà di azioni che effettuiamo tutti i giorni. Li usiamo come sveglia, come lettore per la musica e, ovviamente, per navigare su internet. Ormai non c’è quasi nulla che questi strumenti non sappiano fare.

Tuttavia, questo significa che dobbiamo avere una cura particolare per il nostro telefono. Si tratta infatti di prodotti costosi, e non vogliamo di certo rovinarli in nessun modo. Per cui stiamo attenti a come li utilizziamo.

Oggi diamo un consiglio che potrebbe aiutare ad allungare la vita dei nostri smartphone, indicando un semplice trucco che può farci molto comodo. Ci sono brutte notizie per coloro che caricano il telefono in un certo modo, ma c’è una facile alternativa per evitarlo.

Allunghiamo la vita del nostro smartphone

Gli smartphone tendono a scaricarsi piuttosto in fretta, soprattutto se sono modelli già un po’ vecchi. Dopo tanti cicli di carica, infatti, la batteria inizia a tenere un po’ meno la carica, e questo porta ad uno scaricamento rapido.

Per questa ragione ci troviamo spesso ad attaccare continuamente il telefono alla corrente. Molti di noi inoltre lo collegano e poi lo lasciano attaccato tutta la notte. Questo in teoria non dovrebbe avere effetti collaterali, però c’è una situazione in particolare in cui si potrebbe verificare un problema.

Ci sono brutte notizie per le persone che caricano il telefono in questo modo tutta la notte

Un possibile disguido avviene se carichiamo il telefono senza togliergli la cover. Può sembrare strano, ma la cover potrebbe danneggiare il telefono mentre lo si carica.

La ragione è dovuta al fatto che durante la carica il telefono aumenta leggermente la sua temperatura. Questa temperatura in eccesso viene solitamente dispersa nell’ambiente circostante senza problemi, eccetto quando si ha la cover. In questo caso, la cover trattiene il calore e non ne permette perfettamente la dispersione. Questo potrebbe quindi portare ad un danneggiamento del dispositivo.

In teoria, i telefoni più moderni non dovrebbero avere questo problema, ma se ne abbiamo uno un po’ vecchiotto può darsi che soffra, se caricato con la cover. Dunque prendiamo questo semplice accorgimento e cerchiamo di rimuoverla, perlomeno quando carichiamo il telefono di notte e quindi lo teniamo attaccato alla corrente per tante ore.

Lettura consigliata

