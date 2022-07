In questo periodo, uno degli argomenti più caldi riguarda le prossime vacanze. Quando si parla con amici e conoscenti, la prima domanda che ci si scambia è: “dove vai in vacanza?”.

Le vacanze sono un’occasione di svago e riposo. Si aspetta un intero anno per potersele godere in santa pace. Purtroppo, però, le vacanze hanno ovviamente un costo. Per molti, questo potrebbe essere un grosso problema sulla scelta della meta.

Quest’anno più che mai, con i rincari di luce e gas, far quadrare il bilancio familiare è sempre un bel rebus! Rinunciare alle ferie, però, sarebbe davvero un gran peccato. Sono una parentesi di riposo che tutti meritiamo dopo un anno di lavoro.

Tra l’altro, per farsi una decina di giorni di vacanza, non c’è bisogno di prosciugare il conto in banca. Ci sono molte località a prezzi accessibili. Alcune di queste sono vicinissime all’Italia e non hanno nulla da invidiare ai mari caraibici. Nelle prossime righe parleremo di una località economica, perfetta per chi preferisce restare in Italia.

Spiagge bianchissime e mare turchese in questa economica località dove trascorrere vacanze da Re mangiando rinomate prelibatezze locali

Ci troviamo in Campania, una delle regioni più belle d’Italia. Per vacanze economiche, eviteremo però le perle della rinomata Costiera amalfitana. Andremo invece alla scoperta di un altro gioiello campano. Eccoci a Battipaglia.

Probabilmente, questa località è conosciuta per la celebre mozzarella, una prelibatezza assolutamente da assaggiare durante un soggiorno qui. Oltre a godersi la bontà di questo formaggio locale, a Battipaglia ci sono numerose attività da poter fare. La città infatti offre numerose attrattive.

Vita da mare e aree naturalistiche

A Battipaglia c’è un lungo litorale sabbioso dove si succedono numerose strutture turistiche attrezzate. Sulle spiagge di sabbia bianca, affacciate su un mare azzurrissimo, ci si può rilassare al sole oppure praticare vari sport acquatici.

Tra le spiagge più belle, dove il mare regala scorci altamente suggestivi, ricordiamo la località Lido Lago.

Interessanti da visitare anche:

a) la Caverna dei Lepidotteri;

b) la Grotta della Tegola Romana sul Tusciano;

c) la Grotta del Monte Belvedere;

d) la grotta I nei Conglomerati;

e) la Grotta II nei Conglomerati.

Battipaglia: il castello e altri monumenti

Se dopo qualche giorno di spiagge bianchissime e mare turchese ci si vuole prendere una pausa, a Battipaglia ci sono numerose attrazioni da visitare. In primis, il suo castello. Soprannominato “Castelluccio”, è un edificio di epoca medievale con 3 torri quadrangolari. Dante lo citò nella Divina Commedia.

Il Castello, sulla collina, domina la città in posizione strategica. Di proprietà privata, lo si può visitare solo nelle aree agibili. Oltre al Castello, a Battipaglia si possono inoltre visitare monumenti e chiese. La Chiesa di S. Maria della Speranza è un luogo di culto molto importante. Da vedere, anche la Cappella di Santa Lucia, di epoca normanna, la Cappella di San Giuseppe e il Complesso monastico di San Mattia.

Tra i siti monumentali di maggior rilievo ricordiamo la Torre sul Tusciano.

Degni di nota anche il Palazzo Municipale, la Masseria del Fosso, la Masseria Farina di Fiorignano, la Torre Caciottoli e la Villa D’Amore.

Per soggiornare a Battipaglia ci sono strutture a partire da 50 euro a notte.

