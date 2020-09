Sarà contento “Speedy”, uno dei super eroi preferiti da intere generazioni. Quell’Uomo Ragno così vicino alla gente comune, da far innamorare milioni di fans. Ecco perché ragno porta guadagno e non bisogna ucciderlo, secondo le credenze popolari. Oggi i nostri Esperti vi portano infatti ad analizzare il perché di questa credenza e i suoi fondamenti nella realtà.

Un po’ di sana scaramanzia

Le leggende popolari sostengono che avere in casa dei ragni porti dei guadagni. E, maggiore è il numero delle loro presenze, maggiore sarebbe l’introito economico della casa. Un concetto sicuramente non facile da spiegare soprattutto alle nostre quote rosa, fisiologicamente terrorizzate da questo insetto dalle tante gambe. La paura che ci punga, o che ci cada in bocca mentre dormiamo, o semplicemente che gironzoli di notte sul nostro letto, fanno sì che molti di questi insetti finiscano nell’aspirapolvere. Ma, un’antica credenza invece, sostiene che se mentre passiamo, il ragnetto ci cade in testa, saremo colti da fortuna e guadagno.

Attenzione all’ecosistema

Ecco perché ragno porta guadagno e non bisogna ucciderlo, anche per l’ecosistema. Gli entomologi sostengono infatti che il ragno sia indispensabile per l’ecosistema. Grazie a lui infatti, e alle sue ragnatele, riusciamo a eliminare le fastidiosissime zanzare, le mosche e altri insetti nocivi. Non dovete però preoccuparvi, perché se è vero che alcuni sono velenosi, la maggior parte è innocua e non ha nemmeno idea di venire a provocarci. Non per niente tendono a starsene arrampicati negli angoli più remoti della nostra casa.

Una serie di sistemi naturali

Se volete comunque prevenire la presenza di questi insetti nella vostra casa, allora affidatevi ai consigli dei nostri Esperti, con questi metodi naturali:

a)bucce di agrumi e aromi simili;

b) cotone imbevuto nella menta;

c) polvere di cannella;

d) aceto bianco;

e) acqua e tabacco.

Sono tutte soluzioni che, se spruzzate o sparse lungo i perimetri, o negli angoli papabili della casa, prevengono l’arrivo dei ragni, che proprio non ne tollerano l’odore!

