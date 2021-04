In Piemonte c’è un vecchio detto popolare. Quando si vogliono scegliere le uova migliori in assoluto, bisogna salire in montagna. Sarà l’aria pure, saranno le erbe ma chi le ha provate non ha dubbi. Le uova migliori le troveremmo proprio in montagna.

Uova perfette per fare questa una omelette, una frittata o questa straordinaria preparazione alla coque. Però, per chi non vive in Piemonte, come si fa? Ecco il consiglio e il trucco definitivo per comprare sempre delle uova fresche di altissima qualità.

Il consiglio

Il consiglio è un’attitudine. In poche parole, se per trucco intendiamo una valutazione che esula da ogni ragionamento, per consiglio vogliamo proprio parlare con il cuore. Per avere delle uova di alta qualità, dobbiamo conoscere come sono state prodotte e da chi.

Dobbiamo sapere, in altre parole, se le galline sono state trattate bene e se sono state libere di muoversi come più le aggrada. Insomma, dovremmo andare a comprarle al nostro mercato rionale. Ce lo avremo tutti un amico contadino che cura le proprie galline come fossero quasi sue figlie. Ecco, sicuramente le uova di quelle galline sono di altissima qualità.

Il trucco

Il trucco, invece, riguarda la nostra conoscenza. E non la conoscenza in generale, parliamo proprio della conoscenza delle uova. Non conta tanto né il colore, né la grandezza. Nemmeno, la presenza di eventuali piume di gallina sui gusci come in tanti sostengono.

In definitiva, non conviene nemmeno leggere troppo le pubblicità scritte sulle etichette, potrebbe trattarsi di informazioni incomplete. Ciò che conta davvero è il codice numerico che troviamo impresso a inchiostro su ognuna delle uova in commercio.

Dal numero tre che indica gli allevamenti intensivi, arriviamo al numero zero che indica, invece, maggiori libertà e un’alimentazione biologica. Quindi, anche se il consiglio è sicuramente migliore del trucco, d’ora in poi sappiamo come fare. Ecco il consiglio e il trucco definitivo per comprare sempre delle uova fresche di altissima qualità.