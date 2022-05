L’estate è ormai alle porte e con lei il classico clima caldo e afoso. Passare il weekend in casa diventa, così, difficile, soprattutto se non si è dotati di condizionatore o dei classici ventilatori. Proprio per questo motivo oggi andremo a scoprire alcune bellissime località in cui spendere un fine settimana diverso dal solito senza spostarsi troppo da casa. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Andare alla scoperta di alcune delle più belle località storiche del nostro Paese

Iniziamo questo viaggio alla volta di alcune delle più belle gemme storiche d’Italia in Veneto e, precisamente, nella piccola città di Thiene. Qui sarà infatti possibile visitare il castello della città, interessante edificio che segnala un momento di passaggio tra un’architettura medievale e una residenza rinascimentale. Passeggiando per le sue sale sarà possibile scoprire dei bellissimi affreschi realizzati da due dei discepoli di Paolo Veronese. Gli amanti dell’arte nostrana non dovrebbero inoltre perdersi una visita al castello Orsini-Odescalchi, edificio ricco di tele antiche, ceramiche e statue. Inoltre, qui è conservata un’interessante e ricca collezione di armi.

Se invece si vuole passare un fine settimana veramente particolare e non si ha paura di spendere, si può invece visitare castello di Montebenichi, in Toscana. Qui sarà infatti possibile passare una notte in una delle stanze del maniero, prenotando tranquillamente sul sito dedicato. La posizione del castello permetterà inoltre ai visitatori di esplorare a fondo le bellissime terre toscane e scoprirne le bontà culinarie.

Spendere un fine settimana diverso dal solito è possibile se si visitano queste stupende residenze storiche non troppo lontane da casa

Ma anche coloro che decidono di spendere il weekend al mare possono dedicare alcune ore della giornata ad esplorare alcune bellissime gemme storiche del nostro Paese. Ad esempio, tutti coloro che scappano dal caldo torrido di Milano e Torino per visitare la Liguria potrebbero scoprire le bellezze dell’abbazia della Cervara. Fondato nel lontano 1361, questo piccolo gioiello è capace di stupire grazie ai suoi bellissimi giardini all’italiana con vista mare. Gli amanti della storia potranno inoltre visitare l’antico chiostro e visionare l’interessante torre saracena. Non lontano dal confine della Regione ligure si trova inoltre Borgo Adorno, piccolissimo paesino della provincia di Alessandria abitato ormai da poche persone. Qui sarà possibile visitare l’omonimo castello della città, in cui è custodita una collezione d’arte della pittrice Clemen Parrocchetti.

Approfondimento

