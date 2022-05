Tra pochissimi giorni entreremo ufficialmente in uno dei mesi più caldi dell’anno, ossia giugno. In questo periodo, molto frenetico per quanto riguarda la raccolta di frutta, verdura e ortaggi, possiamo portare a tavola degli alimenti davvero eccezionali. Tra questi spiccano i fagiolini, o anche detti cornetti, che non sono altro che i baccelli immaturi del fagiolo (Phaseolus vulgaris).

I fagiolini, oltre ad essere gustosi e versatili, godono di proprietà nutrizionali davvero molto interessanti. Infatti, contengono pochissime calorie (appena 31 ogni 100 g) e sono un’ottima fonte di fibre. Queste ultime favorirebbero non solo una corretta funzionalità dell’intestino, ma aiuterebbero anche a ridurre l’assorbimento di colesterolo e zuccheri. Per questo motivo, potrebbero essere inserite nelle diete di quei soggetti che hanno bisogno di controllare i livelli di colesterolo e glicemia.

Oltre a tenere a bada colesterolo e glicemia, i fagiolini sarebbero anche molto importanti per queste funzioni

I fagiolini, inoltre, contengono anche discrete quantità di:

vitamine A, luteina, zeaxatina e caroteni, che aiuterebbero a difendere l’organismo dai radicali liberi;

vitamine del gruppo B, che favorirebbero un buon funzionamento del metabolismo;

folati e vitamina B12, che partecipano alla sintesi del DNA;

vitamina C, che giocherebbe un ruolo fondamentale nella difesa contro gli agenti infettivi;

sali minerali tra cui il potassio, che favorirebbe una buona salute cardiovascolare, e il manganese.

Nonostante questi elementi siano molto importanti per l’organismo, bisogna ricordare che i fagiolini contengono anche acido ossalico, una sostanza che favorirebbe la formazione dei calcoli. Quest’ultima è presente anche in altri tipi di ortaggi, come ad esempio le patate dolci.

Grazie al loro gusto fresco, i fagiolini si possono servire come contorno, irrorandoli con un filo di olio EVO, dopo averli sbollentati. Oppure si possono abbinare ad altri ingredienti e renderli protagonisti di tantissime ricette. Nelle prossime righe ne sveleremo una in particolare che ci sorprenderà per la sua bontà e semplicità di esecuzione.

Gusto, semplicità e nutrimento

Quindi, abbiamo appena visto che i fagiolini, oltre a tenere a bada colesterolo e glicemia, godono di tantissime altre proprietà. Inoltre, sono anche molto versatili in cucina e si possono utilizzare in tantissime ricette.

Un piatto molto semplice, veloce e nutriente che possiamo realizzare con questi baccelli è la frittata di piselli, fave e fagiolini. Una volta procuratisi 200 g di ogni ortaggio, laviamo per bene i fagiolini e priviamoli delle estremità. Dopo di che estraiamo dai baccelli sia i piselli che le fave e mattiamoli da parte.

Ora, in un ampio tegame, lasciamo soffriggere dell’olio EVO con uno spicchio d’aglio. Fatto ciò, aggiungiamo prima i piselli e lasciamoli cuocere per 5 minuti, versando un paio di mestoli di acqua. Trascorso il tempo necessario, versiamo le fave e cuociamo per altri 5 minuti, aggiungendo la giusta quantità di sale e pepe.

A questo punto aggiungiamo i fagiolini e cuociamo per altri 10 minuti, versando nuovamente dell’acqua per facilitare la cottura. Nel frattempo, in una ciotola, mescoliamo 5 uova, aggiungendo 45 g di Pecorino Romano ed un pizzico di sale. Fatto ciò, inseriamo nell’uovo le verdure cotte e raffreddate e mescoliamo bene il tutto. Ora non ci resta che versare il composto in una padella e cuocere la frittata da entrambi i lati.

