Un giardino fiorito è sempre un grande spettacolo per gli occhi e per l’animo. Mesi come quello di maggio o di giugno rappresentano un momento di rinascita per le piante, a patto di garantirgli sempre le cure necessarie.

Un bellissimo fiore di questo periodo è l’ortensia, con le sue fioriture colorate e importanti, perfetta da coltivare anche in vaso su balconi e terrazzi. Con le ortensie possiamo riempire di fiori casa e giardino senza spendere nulla e suscitare l’invidia di tutti.

Questo periodo, però, è anche uno dei più impegnativi nella cura di questo fiore. Possono comparire una serie di problemi che colpiscono infiorescenze o fogliame e che conviene risolvere con una certa priorità.

I fondi di caffè sono molto utili per la concimazione delle ortensie o dei limoni e di numerose altre piante del giardino. Ma come risolvere uno dei problemi più frequenti che colpisce questa specie?

Contro i bordi marroni delle foglie dell’ortensia che seccano o si accartocciano basta agire subito in questo modo

L’ortensia potrebbe iniziare a mostrare un generale imbrunimento sui bordi delle foglie che, in poco tempo, iniziano a seccare o a cadere. Questo fenomeno interessa, in genere, tutta la pianta, comprese foglioline e cime nuove.

Le cause potrebbero essere tantissime e conviene analizzare tutte quelle più probabili. Potrebbe trattarsi, innanzitutto, di bruciature dovute alle temperature. Non bisogna pensare solo al sole eccessivo, ma anche a improvvise ondate di mal tempo e venti freddi che potrebbero cogliere la pianta.

Se le foglie dell’ortensia diventano marroni lungo i margini e tendono ad arricciarsi potrebbe trattarsi anche d’irrigazioni insufficienti. In questo caso si parlerebbe di bruciature da siccità prolungata.

Anche l’eccesso di umidità nel terreno provocherebbe lo stesso problema. Quindi, per capire se le irrigazioni sono eccessive o insufficienti, basterà osservare lo stato del terreno a una profondità di circa 5 o 6 centimetri.

Qualche ultima causa che porta il fogliame verso l’imbrunimento

Tutte queste rappresentano soluzioni utili contro i bordi marroni delle foglie dell’ortensia seccate, ma ne esistono delle altre. Sembrerebbe consigliabile valutare anche:

eventuali possibili attacchi fungini come l’oidio;

necessità di somministrare prodotti a base di rame;

uno scarso arieggiamento del substrato superiore del terreno;

un contenitore troppo poco profondo come la balconetta.

