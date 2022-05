Oramai l’estate è arrivata e in molti di noi nasce il desiderio di mangiare piatti di pesce, freschi e sfiziosi. Se non si può andare al mare, si può provare a prepararli direttamente a casa propria. Per questo oggi consigliamo una deliziosa ricetta che riduce al minimo la preparazione, limita i cattivi odori e che si può portare in tavola con un budget limitato. È infatti possibile spendere poco e preparare un piatto di pesce superlativo e avvolgente grazie a degli ingredienti alla portata di tutti. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Gli ingredienti necessari per circa 3 persone

200 g di tonno;

240 g di pasta lunga, preferibilmente spaghettoni quadrati;

80 g di bottarga di tonno di ottima qualità;

olio EVO q.b.;

sale q.b.;

pepe nero q.b.;

1 spicchio di aglio privato di anima;

prezzemolo q.b.

Spendere poco e preparare un piatto di pesce superlativo e dal sapore avvolgente è possibile con questi ingredienti che stupiranno tutti

Prima di tutto è necessario comprare le scatole contenenti la tartare di tonno. Nei supermercati infatti è possibile trovare questa preparazione già pronta a prezzi abbordabili e nelle giuste misure. In alternativa, è possibile prepararla in autonomia partendo dal filetto, ma in questo caso i prezzi sicuramente salgono. Qualunque sia la decisione, è necessario però condirla con sale, pepe e un buon giro di olio. Mescolare bene e lasciare un attimo da parte. In una padella poi mettere a scaldare dell’ulteriore olio. Prendere uno spicchio di aglio e rimuovere le parti di scarto esterne e l’anima, parte interna difficilmente digeribile. Metterlo a soffriggere per alcuni minuti, essendo ben sicuri di non tenere la fiamma troppo alta.

Nel frattempo mettere una pentola di acqua sui fornelli, attendere l’ebollizione e aggiungere un pizzico di sale. In questo caso consigliamo di non esagerare, dato che la bottarga conferirà al risultato finale un gusto molto sapido. Buttare gli spaghetti e attendere il tempo di cottura indicato sulla confezione. Togliere l’aglio, sempre mantenendo la fiamma della padella bassa. Mentre si attende che la pasta cuocia, grattugiare la bottarga e tenerla da parte. Scolare poi gli spaghetti nell’olio, facendo però attenzione a rimuovere più acqua possibile. Mantecare il tutto insieme alla bottarga. Alla fine procedere con un impiattamento, cospargendo ogni singola porzione con i dadini di tonno crudo. Se invece si preferisse utilizzare altri ingredienti, si può sempre optare per una versione con le zucchine.

