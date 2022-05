Più passano i giorni e più aumenta la forza relativa al rialzo dei listini. Il ribasso dei mercati azionari potrebbe essere giunto al capolinea. Si attendono ulteriori conferme ma si iniziano ad intravedere diverse divergenze rialziste sugli oscillatori. Procediamo per gradi.

Alle ore 18:31 della giornata di contrattazione del 26 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

14.260

Eurostoxx Future

3.747

Ftse Mib Future

24.590

S&P 500 Index

4.062,01.

Gli swing annuali presto dovrebbero girarsi al rialzo

In rosso le attese del frattale annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2022.

In blu cosa è accaduto fino al giorno 20 maggio.

Previsioni per la settimana in corso

Il percorso campione proiettato era il seguente:

massimo nella giornata di lunedì, possibile rimbalzo fino a martedì e poi nuove vendite con minimo settimanale venerdì. La probabilità che questo scenario sia cambiato da ribassista a rialzista, è davvero molto elevata, tranne che domani si chiuderà su livelli inferiori a determinati livelli.

Il ribasso dei mercati azionari potrebbe essere giunto al capolinea. I livelli da monitorare

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.976. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 14.258.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.664. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 3.745.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 23.835. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 24.220.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.909. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.082.

Posizione di trading multidays in corso dei nostri Trading Systems

Flat su S&P 500. Flat sul Ftse Mib Future. Domani in apertura si chiude Short in corso su Dax, Eurostoxx Future in corso dall’apertura del 23 maggio.

Cosa potrebbe accadere domani sui mercati azionari?

Apertura sui minimi e chiusura sui massimi.

