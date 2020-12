Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Oggi portiamo sulle vostre tavole un piatto da ristorante da preparare facilmente a casa per strabiliare tutti con una cena gourmet. Ecco, dunque, come fare per preparare le linguine alle zucchine e bottarga.

Gli ingredienti

Di seguito gli ingredienti necessari per circa quattro persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

a) 500 grammi di pasta, preferibilmente linguine;

b) 25 grammi di bottarga fresca o essiccata;

c) una testina di aglio;

d) olio extravergine di oliva, quanto basta;

e) 200 grammi di zucchine.

Il procedimento

Passando alla preparazione, per prima cosa lavare le zucchine e affettarle molto finemente su un tagliere pulito.

Prendere, poi, una pentola, versare dell’olio e inserire al suo interno una testina di aglio adeguatamente sbucciata. Quando l’aglio sarà rosolato da entrambi i lati, basterà inserire anche le listarelle di verdura che abbiamo appena tagliato e impostare il fuoco a un livello medio-basso.

Mentre si aspetta che anche quelle cuociano, mettere su una pentola di acqua salata e aspettare il bollore. Se si ha la bottarga fresca sottovuoto sarà necessario aprirla e grattugiarla. Se, invece, si ha quella già esiccata nei barattolini basterà solo scegliere la giusta dose.

A questo punto buttare le linguine e scolarle un minuto prima del loro tempo di cottura. Saltarle nella pentola con zucchine e aglio.

Giunti a questa fase della preparazione, versare sopra a pioggia la bottarga. La quantità è indicativa, si può aggiungere o diminuire a seconda dei gusti.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un piatto da ristorante da preparare facilmente a casa per strabiliare tutti con una cena gourmet. Se si è a corto di idee per altre occasioni basta consultare la nostra rubrica dedicata alla cucina. Se, invece, si ama portare a tavola piatti da chef, o abbinamenti particolari, consigliamo di provare a cimentarsi nella preparazione delle deliziose trenette ai gamberi e al pistacchio di Bronte. Per la ricetta, basta cliccare qui.