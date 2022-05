Sorprendenti i 3 rimedi naturali alternativi alla Tachipirina che abbasserebbero la febbre lieve e senza necessità di assumere farmaci antipiretici

La Tachipirina sarebbe un conosciuto farmaco antipiretico che molti di noi potrebbero avere in casa nel cassetto delle medicine. Potrebbe essere stato il nostro medico di famiglia a prescrivercelo, nel caso di una nostra situazione influenzale con febbre. Sarebbe infatti comune l’uso di questo medicinale, in particolare nella dose di 1.000 mg, allo scopo di far scendere la febbre alta.

A volte, però, il nostro stato di malessere potrebbe essere tale da frenarci nell’utilizzo di alcune medicine. E in particolare per le compresse, come quelle della Tachipirina. Potremmo sentirci nauseati e l’idea di assumere una pastiglia potrebbe non piacerci. Certo, in caso di febbre alta, dovremmo sforzarci. Come enunciato da Humanitas, gli antipiretici, come il paracetamolo, sarebbero indicati come trattamento per temperature troppo elevate. Una temperatura leggermente alterata, invece, potrebbe essere un sintomo a scomparsa spontanea. Ciò si potrebbe verificare a seguito di un raffreddamento. Humanitas, in questo caso, consiglierebbe di bere molti liquidi e riposare. Noi vorremmo aggiungere qualcos’altro

L’aiuto della natura

Zenzero, tiglio e impacchi alle gambe. Sorprendenti i 3 rimedi naturali alternativi alla Tachipirina che potrebbero far scendere la nostra temperatura alterata. Scopriamo come potremmo utilizzarli al posto dell’uso del paracetamolo. Questo, nel caso la nostra fronte non fosse bollente e preoccupante. E quando preferiremmo non ingerire una compressa, se proprio non necessaria.

Potremmo abbassare una febbre non troppo alta grazie allo zenzero. Il consumo di questa radice potrebbe indurre sudorazione ed espulsione del calore. Lo zenzero potrebbe quindi alleviare una febbre lieve. L’ideale sarebbe consumarlo in forma di tisana, per così bere liquidi. La radice sarebbe anche utile a contrastare una eventuale nausea da malessere. Una febbre non troppo alta potrebbe abbassarsi anche grazie a un infuso di tiglio. Quest’erba, similmente allo zenzero, avrebbe un’azione sudorifera e proprietà antinfiammatorie.

L’ultimo rimedio naturale che potrebbe essere utile a contrastare una temperatura un po’ elevata risiederebbe in impacchi alle gambe. Se le nostre gambe e i piedi fossero caldi, potremmo applicare degli asciugamani bagnati su polpacci, ginocchia e caviglie. Dovremmo stendere le gambe a letto con sopra gli asciugamani e così rimanere per almeno un quarto d’ora. Questi 3 rimedi naturali sarebbero utili in caso di febbre non alta. Ricordiamo, però, che una persistente febbriciattola potrebbe essere sintomo di una patologia che potremmo non conoscere. Sarebbe quindi necessario riferire la situazione al medico. Anche in caso di temperature molto elevate, sarebbe consigliabile consultare tempestivamente il dottore.

