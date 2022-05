L’estate è uno dei periodi migliori per perdere un po’ di peso. Infatti le temperature si alzano e generalmente la fame si attenua e al contempo si beve e ci si muove con maggiore frequenza. Inoltre il caldo fa passare la voglia di cucinare pietanze elaborate e di accendere i fornelli, lasciando più spazio a verdure crude, legumi e frutta fresca. Basta quindi sfogare la fantasia e usare alcuni ingredienti ricchi di fibra e poveri di calorie per ottenere un pasto sano e veloce da preparare. Oggi facciamo un esempio in merito, rivelando un “peccato di gola” di una attrice famosissima e amatissima. Infatti, la mangiava la bellissima Jennifer Aniston sul set di Friends questa insalatona gustosa e ricca di nutrienti. Scopriamo insieme come prepararla.

Gli ingredienti necessari per circa due persone

20 g di grano bulgur;

2 cetrioli;

prezzemolo fresco q.b.;

menta fresca q.b.;

50 g di ceci cotti;

1 cipolla rossa;

50 g di formaggio feta;

1 limone per condire;

olio EVO q.b.;

sale fino q.b.;

pistacchi salati da tritare q.b.

La mangiava la bellissima Jennifer Aniston sul set di Friends questa deliziosa insalata che aiuterebbe a stare bene e a mantenere la linea

La leggenda narra che questo piatto completo sia stato il pranzo di Jennifer Aniston per tutte le riprese del telefilm Friends, durato ben 10 lunghi anni. Per ottenerlo è necessario per prima cosa bollire il bulgur in una quantità di acqua doppia rispetto al proprio peso. Il tempo necessario per cuocerlo è di una decina di minuti. In questo tempo il cereale assorbirà il liquido, aumentando di molto il proprio peso. Mentre questo cucina, prendere una ampia casseruola e sbriciolare al suo interno la feta fresca. Poi scolare i ceci cotti nella quantità indicata e unirli nel contenitore. Se si volessero preparare da zero, consigliamo invece di utilizzare le alghe in cottura per renderli teneri e cremosi come il burro.

Prendere una cipolla rossa, preferibilmente di Tropea, lavarla e affettarla a listarelle molto fini. Prendere i cetrioli, lavarli, rimuovere le parti di scarto e affettarli a dadini. Infine prendere menta e prezzemolo e lavarli sotto l’acqua corrente, sminuzzandoli finemente. Inserire tutto nello stesso contenitore. Condire con olio extravergine di oliva, sale e limone. Mescolare bene e incominciare ad impiattare. Per avere un “topping” croccante e godurioso, triturare grossolanamente i pistacchi con un coltello e cospargere sopra la loro polvere.

