Dopo i 40 anni moltissime donne iniziano a vedere l’effetto del tempo che passa. La pelle invecchia, si macchia e perde elasticità. La bocca si assottiglia, ma molto spesso gli occhi sono quelli che soffrono il cambiamento più visibile.

Con il cedere della pelle, le palpebre tendono a cadere e a cedere con un effetto poco piacevole esteticamente. Esistono numerosi modi per mascherare questo fastidioso inestetismo, da quelli chirurgici a quelli più naturali. Un problema comune per chi ha le palpebre cadenti è quello del trucco che cola. Oggi, perciò, vogliamo vedere un semplice modo per dire basta al trucco che si rovina subito.

Attenzione ai cosmetici che usiamo

Quando è l’ora di scegliere i cosmetici da usare per il trucco quotidiano, dobbiamo prediligere la buona qualità e le materie prime di pregio. In particolare, quando si tratta di scegliere il make up per la zona occhi dovremo fare attenzione ai prodotti che utilizziamo. Questa parte è particolarmente delicata e per questo il trucco andrebbe curato in modo particolare.

Se anche noi abbiamo il problema delle palpebre cadenti, sappiamo bene che la pelle della palpebra superiore fa contatto e attrito. Per questo motivo spesso succede che non appena realizziamo un trucco con ombretto, eyeliner e mascara si rovini. In certi casi non c’è niente da fare, sembra proprio che il trucco non voglia rimanere intatto e dopo pochi minuti è da rifare.

Ora vedremo due trucchi che ci permetteranno di realizzare trucchi elaborati anche dopo una certa età e con le palpebre che cadono.

Basta al trucco che si rovina subito per colpa delle palpebre cadenti in questo modo

Una soluzione che possiamo adottare è usare cosmetici waterproof, ovvero resistenti all’acqua. Dopo aver steso uno strato di ombretto, possiamo delineare la palpebra con un filo di eyeliner waterproof.

Aspettiamo qualche secondo che l’eyeliner si secchi e possiamo procedere con il mascara. Il trucco che abbiamo realizzato durerà a lungo e rimarrà perfetto per molte ore, non dovremo preoccuparci che coli o che si rovini.

Un altro metodo molto furbo è quello di usare un eyeliner tatuaggio lavabile. Potremo trasferire il tatuaggio sulla pelle picchiettando con una spugnetta umida. Il trucco rimarrà a lungo e non andrà via anche per un paio di giorni. L’effetto sarà super delineato ed elegante, oltre che duraturo e resistente.

