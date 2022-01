Che pasta facciamo oggi? Quella che uno preferisce. Assolutamente sì, ma la scelta della pasta non è solo una questione di gusto. C’entra molto anche la tipologia di sugo che abbiamo deciso di cucinare. E tra spaghetti, penne, fusilli e tagliatelle, ecco la pasta da scegliere in base al condimento.

Ad esempio, nella tradizione la carbonara vuole gli spaghetti, ma spesso la troviamo anche con i rigatoni. In questo modo il sugo entrerà perfettamente nella pasta. Non è sbagliato scegliere i rigatoni, però se la tradizione vuole gli spaghetti un motivo ci sarà.

Ad esempio evitiamo di usare la pasta all’uovo per la carbonara, dato che già il condimento è a base di uova. E questo discorso è declinabile su tantissimi tipi di pasta e condimenti. Come il pesto, tipico della Liguria, che vuole le trofie, anch’esse tipiche di quella Regione. Per una vera esplosione di gusto.

Spaghetti, penne, fusilli e tagliatelle, ecco la pasta da scegliere in base al condimento

Se da una parte scegliere la giusta pasta può essere facile, dall’altra alcune volte può risultare complesso. Ad esempio tagliatelle e fettuccine sono ottime con il ragù di carne, ma anche con i sughi di mare. Se il ragù è quello di cacciagione, allora optiamo per una pasta più ruvida come possono essere le pappardelle o le lasagnette. Non a caso infatti si mangiano le pappardelle di ragù di cinghiale, oppure le pappardelle ai funghi.

Rimanendo sulla pasta lunga abbiamo poi gli spaghetti, i vermicelli, le linguine e i bucatini. Questi vanno bene con un sugo semplice rosso, arricchito magari con del tonno, crostacei o altro. Insomma devono essere dei condimenti lisci.

E quella corta?

Anche per la pasta corta c’è una differenza. Infatti c’è la pasta ruvida e quella liscia. Come le famose penne lisce che nessuno voleva all’inizio della pandemia. In realtà la povera pasta liscia va bene con sughi fatti con la panna o con le uova. Mentre quella ruvida va bene per sughi più corposi, e torniamo al nostro ragù. Ad esempio i fusilli si sposano perfettamente con i sughi light, quelli con delle verdure o al pomodoro.

Se invece vogliamo fare la pasta fredda, cibo tipico dell’estate, perfette sono le farfalle e le penne. Queste si amalgamano in modo eccellente agli altri elementi della nostra pasta fredda, come pomodorini, tonno, piselli, sottaceti e uova.

E ora sveliamo un segreto per fare una pasta fredda davvero deliziosa e perfetta. Infatti il segreto è nella cottura. Bisogna cuocere la pasta veramente tanto al dente. Se la confezione dice 12 minuti, noi scoliamola a 9 minuti. La pasta se non è tanto al dente tenderà a gonfiarsi in frigo e se si gonfia non sarà così buona.

Approfondimento

Questo sarebbe il formaggio giusto da usare per i pizzoccheri ma in caso possiamo sostituirlo