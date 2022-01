L’inverno è forse la migliore stagione dell’anno per mangiare le verdure. In questo periodo abbiamo a disposizione i broccoli, la cicoria, il radicchio, il cavolfiore e molto altro. C’è però un altro ortaggio che spesso tendiamo a ignorare e che potrebbe regalarci enormi soddisfazioni in cucina: il cavolo rapa. E oggi scopriremo come cucinarlo per creare un piatto che ci farà letteralmente impazzire. Perché porri, verza e patate sono fantastici, ma è questo il contorno re dell’inverno economico e facilissimo da preparare. La ricetta è davvero alla portata di tutti e i pochi ingredienti necessari probabilmente li abbiamo già in cucina. Prepariamoci perché una volta assaggiato quasi sicuramente non torneremo più indietro.

Porri, verza e patate sono fantastici, ma è questo il contorno re dell’inverno economico e facilissimo da preparare

Il cavolo rapa assomiglia a una grande mela e ha un sapore estremamente delicato. Una caratteristica che lo rende perfetto sia per essere mangiato crudo in insalata che cotto. Oggi vedremo come cuocerlo e cucinarlo per esaltarne al massimo il gusto senza perdere un grammo della sua croccantezza. E per farlo useremo alcuni ingredienti davvero inaspettati.

La ricetta è quella dei cavoli rapa affogati e per prepararne 4 porzioni ci serviranno:

8 etti di cavoli rapa;

2 cucchiai di farina;

1 cucchiaio di zucchero di canna;

1 dl di panna liquida;

20 grammi di burro;

sale e pepe per condire.

Come cucinare i cavoli rapa affogati

Iniziamo a preparare il nostro contorno speciale partendo dai cavoli rapa. Laviamoli bene e mondiamoli prima di tagliarli a piccoli dadini. Completata l’operazione, prendiamo una casseruola in cui far sciogliere il burro e lo zucchero di canna.

Facciamo bene attenzione a mescolare continuamente con un mestolo di legno. Altrimenti rischiamo che la miscela si attacchi alla casseruola. Una volta caramellato lo zucchero, uniamo i cavoli e la farina.

Mischiamo e poi regoliamo il sapore con sale e pepe. Copriamo i cavoli rapa con dell’acqua fredda e mettiamo a cuocere a fuoco basso per circa 40-50 minuti. Il recipiente deve essere coperto.

Quando mancano pochi minuti alla fine della cottura, spegniamo il fornello e aggiungiamo anche la panna. Riaccendiamo, ancora a fuoco basso, e facciamo amalgamare gli ingredienti. Non ci resta che spostare i cavoli rapa affogati in un vassoio da portata e servire ben caldi.

Se vogliamo dare un tocco di classe al piatto, possiamo aggiungere anche un cucchiaio di prezzemolo tritato.

