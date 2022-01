Se c’è una cosa della cucina valtellinese che amiamo alla follia sono i pizzoccheri. Una pasta veramente gustosa, fatta con grano saraceno. Per farli servono però gli ingredienti giusti. Infatti questo sarebbe il formaggio giusto da usare per i pizzoccheri ma in caso possiamo sostituirlo con questo diverso. È un po’ lo stesso discorso della carbonara. Molti usano la pancetta, ma in realtà bisognerebbe usare il guanciale. E non va usato il parmigiano, ma andrebbe usato il pecorino. In cucina ci sono delle piccole regole che vanno rispettate. Questo se vogliamo fare la ricetta originale, altrimenti possiamo fare delle varianti, altrettanto buone. Come la carbonara vegetariana, che alla fine possiamo chiamarla pasta con uova e zucchine, o altre verdure. Ma quindi per fare i pizzoccheri quale formaggio dobbiamo usare?

Questo sarebbe il formaggio giusto da usare per i pizzoccheri ma in caso possiamo sostituirlo

Dunque, per fare i pizzoccheri così come vuole la tradizione, bisogna usare il formaggio Casera. Questo ovviamente è un formaggio valtellinese ed è semigrasso, di media e lunga stagionatura, a pasta semidura e dura. Simile è il Bitto, anche questo della Valtellina. I due formaggi infatti vengono usati per fare i pizzoccheri. Il problema è però che non sempre riusciamo a trovarli al supermercato. Questo perché sono dei formaggi molto particolari, che al nord Italia magari troviamo con più facilità. Mentre se scendiamo verso il Centro o il Sud già facciamo più fatica. È un po’ lo stesso discorso del guanciale, un tempo non sempre si riusciva a trovare. Anche se adesso si trova un pochino ovunque. Ma quindi se non riusciamo a trovare il Bitto oppure la Casera che formaggio possiamo usare?

La sostituzione del formaggio

A mali estremi, estremi rimedi. E se amiamo i pizzoccheri e vogliamo cucinarli, ma non abbiamo il formaggio giusto, possiamo usare la Fontina. La Fontina è un formaggio della Valle d’Aosta, Regione vicina alla Francia. Infatti in francese questo formaggio si chiama “fontine”. Questo formaggio è sicuramente più facile da trovare al supermercato ed è un formaggio a pasta semicotta, ottenuto da latte vaccino intero delle mucche di razza Valdostana.

Quindi questo formaggio può essere una valida alternativa ai due formaggi della Valtellina. Se però dovessimo riuscire a trovarli, preferiamo questi rispetto alla fontina, in quanto tipici della zona ed elementi originali del piatto.

Approfondimento

Ecco qual è il periodo migliore per piantare la verza e vicino a cosa deve stare