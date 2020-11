Per gli amanti della pasta con il pesce, rigorosamente freschissimo, ecco gli spaghetti con le alici per gusti raffinati e per ingolosire il palato. Perché le alici spiccano per essere dei pesci gustosi e che, cosa che non guasta, costano pure poco. Così come per prepararle con gli spaghetti servono ingredienti semplici e comuni. Quelli che in genere si trovano già nella dispensa. E questo anche perché sono proprio le sole alici con il loro sapore a dare già tutto il gusto della pasta condita, e quindi come base per il sugo non servono altre aggiunte.

Supponendo una preparazione per 5 persone, e per porzioni abbondanti, servono 600 grammi di spaghetti. 900 grammi di alici, 1 ciuffo di prezzemolo da tritare e 2 spicchi di aglio da schiacciare. Nonché l’olio d’oliva rigorosamente extravergine ed il sale ed il pepe quanto basta. Per quel che riguarda, nel servire a tavola, la spolverata di formaggio, la pasta con le alici per ingolosire il palato impone solo ed esclusivamente il pecorino. Al riguardo, per una preparazione per 5 persone, servono 300 grammi di pecorino grattugiato.

Passando alla preparazione, la prima operazione da fare è quella di pulire bene le alici togliendo la testa e le spine. Poi prendere una padella e preparare il soffritto con l’olio extravergine di oliva, con l’aglio schiacciato e con il prezzemolo tritato. Pronto il soffritto, aggiungere le alici ed un mestolo di acqua con cui nel frattempo sono stati messi a cucinare gli spaghettini che devono essere scolati rigorosamente al dente.

Le alici, intanto, saranno pronte quando il mestolo d’acqua aggiunto sarà quasi completamente evaporato. Aggiungere nella padella capiente la pasta e amalgamare per pochi minuti a fiamma dolce. A questo punto, prima di servire a tavola, basterà condire la prelibatezza con il pecorino grattugiato.