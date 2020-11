Guadagnare 4.000 euro a settimana per svolgere una attività, non è impresa facile, anzi. Certe cifre riguardano lavori super specializzati. Prendono queste cifre manager di alto livello, amministratori delegati, super direttori, professionisti importanti.

C’è una azienda che ha lanciato una offerta di lavoro da 4.000 euro alla settimana per una attività che tutti possono fare. Un lavoro realmente alla portata di tutti. Ma di quale lavoro si tratta?

Navigare su web può diventare una attività anche redditizia

L’offerta di lavoro richiede ai selezionati di navigare nel web, ma seguendo uno specifico obiettivo. Più in dettaglio, si tratta di setacciare per due settimane internet alla ricerca delle cose più curiose del web, facendo poi una relazione.

Ognuno di noi naviga su internet in continuazione, compresi sabato e domenica. Le statistiche dicono che il device preferito è lo smartphone seguito dal tablet e dal PC. Indipendentemente da come si accede al web, navigare su internet è uno svago. Spesso lo si fa per utilità, talvolta a scopi professionali. Ma la maggior parte delle volte è per divertimento.

Offerta di lavoro da 4.000 euro alla settimana per una attività che tutti possono fare

Ebbene, questa società è disposta a pagare 8.000 euro per due settimane ad una persona che navighi sul web alla ricerca delle cose più strane. Il prescelto dovrà scovare nei 4 angoli della rete le cose più incredibili, divertenti, intriganti. Video pazzi e divertenti, blog curiosi, siti strani. Di tutto e di più.

Ma come partecipare alla selezione? Molto semplice. Prima di tutto occorre sapere che si ha fino al 13 novembre per partecipare. Nessun curriculum da inviare ma solo un video in cui si racconta una esperienza particolare vissuta navigando sul web.

Gli unici due requisiti sono la maggiore età e la conoscenza dell’inglese a un buon livello. Il selezionato guadagnerà 4.000 euro a settimana per due settimane.

