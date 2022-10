Spaghetti con fiori di zucca facili da preparare per un primo piatto delizioso

L’autunno, come le altre stagioni, è ricco di novità da portare in tavola. Chi ha un orto o chi ama assaporare diversi tipi di ortaggi saprà che è proprio questa la stagione ideale per cucinare la zucca. Zucca e fiori di zucca, infatti, sono ideali sia per minestre che per condimenti super saporiti. Innanzitutto sarà bene raccogliere e conservare correttamente i fiori di zucca per evitare danneggiamenti. Infatti, si tratta di prodotti molto delicati che, se non trattati con dovuta cura, tenderanno a conservarsi per pochissimo tempo. Tra i piatti più deliziosi che si possono preparare con i fiori di zucca troviamo un sugo per gli spaghetti con burrata e limone. Un piatto semplice ma d’effetto perfetto per il pranzo ma anche per una cena tra amici.

Ingredienti per 5 persone

500 g di spaghetti;

10 fiori di zucca;

1 burrata;

1 buccia di limone;

1/2 aglio;

basilico, quanto basta;

pepe, quanto basta;

sale, quanto basta;

olio EVO, quanto basta.

Spaghetti con fiori di zucca facili da preparare per un primo ideale per la famiglia

Prima di cimentarsi nella preparazione di questo primo piatto si consiglia di pulire accuratamente i fiori di zucca. Sarà, però, necessario fare molta attenzione per evitare di rovinarli. In seguito in una padella antiaderente fare scaldare l’aglio con un filo di olio. In seguito eliminare l’aglio e fare scaldare i fiori di zucca per circa 3 minuti sempre in un filo di olio. Nel frattempo sarà necessario occuparsi della pasta da far cuocere in acqua bollente e leggermente salata. Per il tempo di cottura seguire le istruzioni riportate sulla confezione. Si consiglia di scolare la pasta ancora al dente e di farla, in seguito, saltare nella padella antiaderente, solo dopo aggiungere i fiori di zucca.

Da ultimo, poi, si potrà insaporire con un paio di foglie di basilico e con la burrata. Tagliare a metà la burrata e, aiutandosi con un cucchiaio, estrarne la stracciatella da mettere sulla pasta. Si potrà, infine, aggiungere la buccia di limone se la si gradisce. Non è necessaria per la buona riuscita del piatto. La pasta così preparata potrà, poi, essere pepata a piacimento e servita in tavola. Si consiglia di consumarla subito per poterla gustare con il sapore ancora intatto. Questi spaghetti con fiori di zucca facili da preparare si potranno conservare un paio di giorni in frigorifero, ottimi da riscaldare prima di essere serviti.

