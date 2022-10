Balconi fioriti e colorati anche in autunno con queste piante

Con l’abbassarsi delle temperature diventa sempre meno frequente l’utilizzo dei nostri amati balconi e terrazzi, ma affacciarsi e vedere piante fiorite non ha prezzo. Chi lo ha detto che non si possono avere balconi fioriti e colorati anche in autunno? Esistono, infatti, tantissime varietà di piante da coltivare in autunno per rendere i nostri angoli esterni colorati e romantici, ravvivando così le grigie giornate invernali.

Pertanto, dopo un’accurata pulizia dei balconi, approfittando delle temperature ancora non troppo fredde, ci si può dedicare alla coltivazione delle piante più resistenti al freddo. Dedicarsi al giardinaggio, peraltro, farà anche bene nostra salute fisica e mentale, mantenendoci in forma e facendoci sentire meglio a contatto con la natura. Potrebbero addirittura coltivarsi in giardino o in terrazzo queste piante straordinarie che potrebbero aiutare contro vuoti di memoria e demenza. Ovvero, il Ginseng e il Ginkgo Biloba

Balconi fioriti e colorati anche in autunno con piante facili da coltivare e resistenti al freddo

Una delle piante tipiche della stagione fredda in grado di ravvivare i balconi con i suoi colori è sicuramente il ciclamino. Questa pianta non richiede cure eccessive e predilige i luoghi ombreggiati ma è importante proteggerla dalle gelate. Pertanto, sarebbe opportuno mantenerla sotto una tettoia al riparo dalla piaggia e dal gelo. Il ciclamino richiede un terriccio specifico per le piante acidofile, in particolare con un pH acido o neutro. Per prolungare la loro fioritura bisognerà eliminare i fiori appassiti.

Un’altra pianta ideale per il periodo autunnale è l’anemone giapponese, una pianta perenne originaria dell’Asia che fiorisce in ottobre. I suoi fiori possono avere colorazioni tra il rosa e il bianco. La coltivazione di questa pianta è molto semplice e non richiede innaffiature eccessive. Infatti, nonostante prediligano terreni soffici e ricchi di sostanze organiche, possono crescere anche in ambienti non ottimali. Bisognerà evitare, però, di mettere la pianta esposta al vento.

Per chi ama le fioriture abbondanti non potrà rinunciare ad avere il coloratissimo Tagete

Questa pianta, infatti, in presenza di un clima mite può avere una copiosa fioritura anche fino a novembre inoltrato. Si tratta di una pianta della famiglia delle Asteracee, originarie degli Stati Uniti sud-occidentali, del Messico e Sud America. I suoi fiori sono dei capolini semplici o doppi dai colori vivaci del giallo, rosso o arancio.

Questa pianta, inoltre, cresce anche in terreni sassosi e sopporta i periodi di siccità ma è necessario evitare l’umidità e i ristagni idrici. Il Tagete oltre a essere una pianta ornamentale è anche molto utile, in quanto le sue radici producono sostanze sgradevoli per parassiti come mosche bianche e afidi.

