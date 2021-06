I fiori di zucca sono una parte di zucche e zucchine perfetti per preparare ricette gustosissime.

Infatti, molto diffusi nelle nostre cucine tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate sono ottimi abbinati a risotti o fritti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ci sono, però, alcuni errori che non andrebbero commessi nella conservazione e nella preparazione dei fiori di zucca.

Precedentemente si era trattato di come scegliere correttamente i fiori di zucca quando si raccolgono nell’orto (consultare qui).

Pochi conoscono questi trucchetti della nonna per conservare e preparare i fiori di zucca.

Errata conservazione

I fiori di zucca che si deciderà di cucinare dovranno essere freschi. È, infatti risaputo che si tratta di alimenti che si conservano solamente per pochissimo tempo prima di appassire.

Quando si scelgono i fiori di zucca bisognerà indirizzarsi su quelli belli gonfi, di colore giallo e senza parti scure.

Meglio evitare di raccogliere o acquistare quelli rotti, appassiti o di colore marrone già in partenza.

La conservazione dovrà avvenire in frigorifero avvolti con della carta da cucina, sarà necessario fare molta attenzione a non schiacciarli.

Meglio se sistemati lontano dal fondo del frigorifero più freddo e umido.

Pulizia

Si sconsiglia di bagnare i fiori di zucca sotto l’acqua corrente poiché ne uscirebbero irrimediabilmente rovinati. Se proprio si vogliono lavare si consiglia di passarci sopra un dito bagnato sotto l’acqua.

Per estrarre la parte centrale si consiglia di allargare con molta delicatezza i petali per evitare di spezzarli.

Frittura

Un altro errore è quello che ci porta a pensare solamente ai classici fiori di zucca fritti.

Infatti, i fiori di zucca possono essere cucinati in svariati altri modi innovativi e gustosi.

Per friggere i fiori di zucca si consiglia di utilizzare una pastella molto delicata, perfetta sarà anche quella della tempura. Questo per evitare che il sapore troppo forte della pastella vada a coprire quello delicato dei fiori di zucca.

Nel caso di fiori meno freschi potranno essere tagliati a strisce e aggiunti ad un risotto. Se ne consiglia, però, una cottura rapida per evitare che si aprano e si rovinino.

Ecco, quindi, perché pochi conoscono questi trucchetti della nonna per conservare e preparare i fiori di zucca.