Oggi parleremo di un piatto di pasta di origine napoletana, veloce ed economico, nonché dai profumi inebrianti.

Ora, è probabile che il titolo del nostro articolo richiami alla mente il mare. Dunque ci si aspetterebbe di trovare pietanze a base di pesce o frutti di mare. In realtà gli ingredienti che useremo sono tipici di un entroterra caldo, assolato e …a due passi dal mare! Impiegheremo infatti capperi, olive, origano e pomodoro. Dunque, passiamo a cucinare gli spaghetti alla marinara senza mare e dall’inconfondibile sapore mediterraneo.

Ma se non hanno il mare, allora, perché “spaghetti alla marinara”?

C’è chi sostiene che il termine “marinara” derivi dalla pizza, detta appunto marinara. Il condimento in questione ricorda certe antiche abitudini dei pescatori. Al rientro da una notte passata in barca, solevano mangiare il pane, appena sfornato e condito inizialmente con olio, aglio e origano, olive, capperi. Solo successivamente fu aggiunto il pomodoro, che, nel Settecento, non era ancora molto diffuso.

Qualcun’altro sostiene invece che il termine “marinara” derivi da “maiorana”, in riferimento all’origanum majorana, o maggiorana, che tanto assomiglia all’origano.

Passiamo a fare la spesa

Ingredienti:

a) 400 gr di spaghetti;

b) 500 gr di conserva di pomodoro San Marzano;

c) 80 gr di olive nere di Gaeta;

d) 50 gr di capperi dissalati;

e) 1 aglio;

f) origano q.b.;

g) olio evo e sale q.b.

Procediamo a preparare gli spaghetti alla marinara senza mare

Facciamo dorare un aglio schiacciato, in una in padella, con olio evo ben caldo. Togliamolo quando sarà diventato biondo. A questo punto, aggiungiamo i pomodori, le olive e i capperi e facciamo cuocere per 15-20 minuti. Assaggiamo 5 minuti prima di togliere dalla fiamma per, eventualmente, aggiustare di sale.

Nel frattempo, cuociamo gli spaghetti in abbondante acqua salata e bollente. Scoliamoli al dente e trasferiamoli nel condimento. Saltiamoli per bene, e aggiungiamo l’origano a fiamma spenta.

Impiattiamo e gustiamo subito i nostri gli spaghetti alla marinara senza mare e dall’inconfondibile sapore mediterraneo.

