Se si desidera aggiungere ulteriore fibra a tutti i piatti, esiste un ortaggio che piace praticamente a tutti. Di quale stiamo parlando? Naturalmente del carciofo.

Quest’ultimo può essere aggiunto ai primi, specialmente ai risotti, ma è buono anche nelle versioni più al naturale. Oggi proviamo una di queste e spieghiamo come portare in tavola un contorno di stagione pronto in circa 10 minuti e perfetto per tutti i pasti. Ecco come preparare un delizioso piatto di verdure.

Gli ingredienti

Gli ingredienti per circa quattro persone:

a) sei carciofi;

b) uno spicchio di aglio;

c) prezzemolo, quanto basta;

d) un limone;

e) pepe, quanto basta;

e) sale, quanto basta;

f) un dado vegetale da cucina;

g) olio extravergine di oliva, quanto basta.

Un contorno di stagione pronto in circa 10 minuti e perfetto per tutti i pasti

Prendere i carciofi e togliere le foglie più coriacee. Se si ha poco tempo, prediligere gli ortaggi già puliti.

Una volta estratto il cuore, tagliarli in quattro e metterli in una bacinella di acqua e succo di mezzo limone. Nel frattempo pelare uno spicchio di aglio e inserirlo in una pentola con dell’olio per farlo rosolare.

Scolare le verdure e metterle dentro la padella per farle saltare a fiamma alta. Lasciarli per un paio di minuti. Lavare e tritare il prezzemolo.

Nel mentre, mettere a bollire un pentolino d’acqua con dentro un dado vegetale. Coprire il composto con un paio di mestolate di brodo. Lasciare cuocere circa 10 minuti. Se risultano ancora troppo duri lasciarli altri 5. A fuoco spento spolverare con il prezzemolo, aggiustando di sale e pepe.

Oggi abbiamo spiegato come preparare un contorno di stagione pronto in circa 10 minuti e perfetto per tutti i pasti. In questo articolo spieghiamo come portare in tavola un’alternativa altrettanto sana e gustosa: i funghi trifolati.