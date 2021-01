Il fondotinta che, applicato sulla pelle del viso, diventa arancione è un fenomeno piuttosto frequente. Molto spesso questo accade anche dopo settimane dall’acquisto del cosmetico. Altre volte, invece, seppur la colorazione in profumeria sembrava perfetta, applicato a casa il fondotinta è di un colore totalmente sbagliato.

Aiuto il fondotinta è diventato arancione! Perché accade e come evitarlo è semplicemente spiegato in questo articolo.

L’ossidazione

Il motivo per il quale il fondotinta diventa arancione sul viso è l’ossidazione. Questo strano fenomeno è in grado di far virare il colore del fondotinta sulle tinte arancioni, senza mezzi termini. Ma perché questo accade? L’ossidazione è un fenomeno che riguarda in primo luogo le pelli grasse, in cui la produzione di sebo naturale è maggiore.

Proprio questo prodotto della pelle, una volta entrato in contatto con il fondotinta e con l’aria, crea l’indesiderato effetto aranciato sul viso. Questo spiega anche perché, se provato sulla mano, il fondotinta è fedele al colore della boccetta. Sul dorso della mano la produzione di sebo è nettamente inferiore rispetto a quella del viso, oppure totalmente inesistente.

Come scongiurare il problema

Aiuto il fondotinta è diventato arancione! Perché accade e come evitarlo? Consigliamo sempre di provare il fondotinta tra mento e collo, in profumeria. Applicare il tester sulla mano è sconveniente per due motivi.

Il primo è che il colore è falsato, in quanto la colorazione della carnagione del viso è differente da quella del dorso della mano. Poi, appunto, per osservare come reagisce sul viso il mix di fondotinta, sebo e aria.

È utile anche prestare la giusta attenzione alla texture e magari orientare la scelta verso prodotti matte.

Chi ha una pelle grassa dovrebbe evitare i fondotinta dall’effetto “glow”. In alcuni casi può aiutare anche non applicare una crema idratante sotto il fondotinta.

Attenzione all’INCI

Un buon rimedio per evitare che il fondotinta diventi arancione è anche quello di evitare i prodotti contenenti “SPF”. Questi sono, in genere, cosmetici contenenti zinco e titanio, che potrebbero interferire nel processo ossidativo.

L’importanza del primer

Un ultimo consiglio è quello di utilizzare il giusto primer che, oltre a preparare la pelle al make up, contrasta anche quest’effetto. In questi casi, meglio optare per un primer specifico per pelli grasse, e magari dal lieve color lilla o violetto, che svolgono un’azione anti-giallo.