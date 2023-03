Pulire le cozze in 1 minuto è un gioco da ragazzi: impara questo trucco che ti fa risparmiare tempo

Chi ha detto che per pulire le cozze ci vuole tanto tempo? Con la tecnica che ti insegneremo potrai farlo in appena 60 secondi e risparmiare tanto tempo. Ti basterà usare un ingrediente che molto probabilmente hai nella dispensa della tua cucina.

Le cozze sono uno dei frutti di mare più apprezzati in assoluto. Le si cucina in tanti modi e spesso è anche l’ingrediente principale di primi piatti per le festività.

Proprio per questo, forse ti stai chiedendo come spurgarle rapidamente. Quando devi cuocerne tante, è importante metterci meno tempo possibile. Per fortuna, pulire le cozze in 1 minuto è un gioco da ragazzi. Devi solo conoscere la tecnica giusta per farlo e a breve te la insegneremo.

Procurati quest’ingrediente

Per applicare il trucco di cui tratteremo a breve avrai bisogno di un ingrediente. Si tratta del sale grosso, grazie al quale pulirai le cozze in un batter d’occhio. Oltre a questo, avrai bisogno anche di un paio di sacchetti di plastica. Andranno bene quelli che, in genere, usi per stipare gli alimenti nel tuo congelatore. Una volta che avrai tutto l’occorrente potrai procedere ad applicare l’utilissima tecnica per pulire rapidamente le cozze.

Pulire le cozze in 1 minuto è un gioco da ragazzi: ecco come devi fare

Prima di tutto, non dimenticare di buttare le cozze aperte o rotte. Infatti, potrebbero condizionare in negativo il piatto che stai per preparare. Una volta fatto ciò, puoi procedere a pulire quelle rimanenti. Mettile in un sacchetto di plastica assieme a del sale grosso e chiudilo. Inseriscilo all’interno del secondo sacchetto e comincia a sfregare le cozze vigorosamente.

Quindi, apri il sacchetto, metti le cozze nello scolapasta e poi sciacquale sotto l’acqua corrente. In questo modo, eliminerai lo sporco rimanente. Infine, raschiale con una retina e stacca il bisso. Ecco che le cozze saranno pulite come non mai e in pochissimo tempo.

Come cucinare le cozze

Probabilmente ti starai chiedendo anche come puoi cucinarle. Esistono tantissimi modi per farlo. Potresti, ad esempio, preparare le cozze alla tarantina, un piatto che prevede di accompagnarle con il pomodoro.

Altrimenti, puoi gratinarle e farle diventare un ottimo antipasto per un pranzo o una cena a base di pesce. Un’altra opzione è marinarle con aglio, olio, pomodoro e peperoncino. Farlo è davvero semplice e ti permette di prepararle in un modo un po’ diverso dal solito. Insomma, adesso che sai come pulirle nel minor tempo possibile non resta che sperimentare piatti nuovi con le cozze in cucina!

