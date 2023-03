Le migliori marche di epilatori per una pelle perfetta: cosa guardare e quale scegliere

Lo strumento più usato per togliere i peli è l’epilatore elettrico. Vediamo quali sono le migliori marche di epilatori in commercio e quale scegliere quando si ha necessità di acquistarne uno nuovo.

Ci sono diversi modi di togliere i peli da gambe, braccia o viso. In commercio troviamo le strisce depilatorie e la crema depilatoria. Molti usano un rasoio usa e getta al momento del bisogno, ma il modo più diffuso è sicuramente quello dell’epilatore elettrico.

È molto pratico, comodo e veloce e tutti questi vantaggi lo rendono il prodotto più venduto e acquistato. Ma quali sono le migliori marche di epilatori per una pelle perfetta? Non tutti i prodotti disponibili, purtroppo, sono uguali e di ottima qualità.

Vediamo, qui di seguito, quali sono i migliori e che cosa guardare quando si decide di usare o acquistarne uno nuovo. È molto importante fare un confronto tra il prezzo e la qualità e con queste indicazioni potete farlo senza problemi.

Le migliori marche di epilatori: la classifica

Facendo una ricerca nel web attraverso le recensioni di chi li ha acquistati e provati sulla propria pelle, non c’è dubbio che il prodotto migliore in assoluto sia BRAUN SILK EPIL. Nel 2022 è stato decretato il modello 9 come migliore in assoluto, ma non sono da meno anche il modello 5185 e il 5780.

Questi modelli in particolare sono belli, con un design molto intrigante, hanno un’ottima flessibilità sulla pelle e questo li rende molto maneggevoli. Inoltre, riescono a sollevare anche i peli più corti in modo da toglierli praticamente tutti.

Ma vediamo la classifica per poter avere un’idea più precisa:

Braun Silk Epil 9 Braun Silk Epil 5185 Braun Silk Epil 5780 Philips Satinelle Essential Philips serie 8000 Voyor Braun Silk Epil 7681 Wet & Dry Philips SC1981/00 Lumea Comfort (luce pulsata) Rowenta EP8710 Soft Extreme Rowenta Easy Touch EP1110F0

Come vedete Braun Silk Epil si conferma essere la migliore in assoluto con diversi modelli tra i primi posti. A seguire troviamo Philips, Voyor e Rowenta. Anche Remington si sta affermando sul mercato. Per quanto riguarda il prezzo ci sono diverse possibilità: in genere si va dai 20 € ai 200 € in base a modello e accessori integrati.

Cosa guardare con attenzione al momento dell’acquisto

Se siete in negozio e state guardando l’offerta di prodotti per poterne acquistare uno, ecco cosa guardare nello specifico:

funzioni : velocità, indicatore della batteria, il sensore di pressione e l’opzione Wet & Dry, che permette di usare il prodotto anche sotto la doccia; alimentazione : ce ne sono di due tipi, ovvero a batteria ricaricabile o con alimentazione a rete con apposito cavo; forma : deve essere facile da maneggiare, comodo, facile da pulire e da gestire tenendo conto dei vari accessori inclusi; testina epilatrice : il numero di pinzette della testina è fondamentale, meno ce ne sono e meno si sente dolore, ma l’effetto sarà molto scarso; più pinzette ci sono e più i peli verranno estirpati con successo; accessori : testine apposite per ascelle, gambe o viso; spazzolina, pochette, refrigeranti per la pelle.



Ovviamente la scelta viene guidata molto dalle possibilità economiche e dalle esigenze di ogni persona.