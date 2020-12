Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



I soufflé sono tanto buoni quanto difficili da preparare. La loro cottura lunga, l’attenzione che si deve prestare ai momenti di cottura; tutto sembra impossibile quando si prepara questa ricetta.

Eppure, questi soufflé freddi al cioccolato, l’ideale fine pasto, sono molto semplici da preparare anche perché non c’è bisogno di usare il forno!

La loro preparazione è esclusivamente a bagnomaria e sarà facilissimo prepararli per una conclusione di cena o di pranzo con determinati ospiti.

Il loro gusto morbido e avvolgente saprà stupire gli ospiti accorsi e ci farà venire voglia di avere un bel bis.

Vediamo quindi come preparare i soufflé freddi al cioccolato.

Ingredienti

300 gr di cioccolato fondente;

250 gr di zucchero;

7 tuorli;

400 ml di panna;

250 ml di latte;

2 cucchiai di rum;

cacao in polvere;

frutta candita;

decorazioni di cioccolato.

Soufflé freddi al cioccolato, l’ideale fine pasto

Montare i tuorli con metà dello zucchero per ottenere una crema liscia e spumosa. Aggiungere il latte bollito senza smettere di mescolare e mettere tutto sul fuoco per far addensare a bagnomaria senza far bollire il composto. Togliere dal fuoco e unirvi il cioccolato sciolto a bagnomaria; mescolare finché il composto non si sarà raffreddato.

Incorporare quindi la panna montata fredda e il rum. Dividere il composto in otto differenti stampini, foderati di carta oleata.

Mettere in freezer per circa 3 orette.

Al momento di servirli, tirarli fuori dal freezer almeno un’ora e 30 minuti prima di servirli. Spolverizzare la superficie con cacao in polvere e aggiungere le decorazioni al cioccolato o la frutta candita al momento del servizio.

Se lo si desidera, servire con a fianco una pallina di gelato alla vaniglia o alla panna, per mitigare il sapore forte e deciso di questo soufflé al cioccolato.

Si può servire il dolce accompagnato da un buon vino da fine pasto come per esempio un recioto di soave.