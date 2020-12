Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



A volte capita che non si sappia cosa fare coi bambini. A causa del lockdown, molte mamme si sono ritrovate a passare molto tempo coi loro figli senza avere idea di cosa fare. Perché dunque non mettere le mani “in pasta” e preparare qualcosa insieme a loro?

La pizza dolce al cioccolato e panna, un dolce per bambini facilissimo, è quello che ci vuole per rallegrare i loro pomeriggi altrimenti tristi.

La presenza del cioccolato e della panna poi la rendono ideale per una merenda golosa e piena di gusto.

Vediamo come realizzare insieme la pizza dolce al cioccolato e panna.

Ingredienti

200 gr di farina 00;

200 gr di farina manitoba;

1 bustina di lievito istantaneo;

10 gr di zucchero semolato;

6 cucchiai di olio d’oliva;

250 ml di acqua calda;

200 gr di crema al cioccolato;

200 ml di panna da montare;

1 cucchiaino di zucchero.

Per prima cosa, preparare l’impasto per la pizza. Sciogliere il lievito istantaneo in un poco di acqua calda e metterlo da parte.

Mescolare tra di loro le farine e unirvi a filo l’acqua calda. Impastare bene e formare un panetto compatto e sodo.

Quando l’impasto sarà pronto, lasciarlo riposare in un luogo caldo e asciutto per circa 4 ore.

Riprendere l’impasto e stenderlo su di una placca da forno foderata della sua carta.

Accendere il forno a circa 220° in modalità statica e infornarvi la pizza. Dovrà cuocere per circa 20 minuti al massimo.

Quando la pizza sarà cotta, toglierla dal forno e farcirla da calda.

Stendere quindi la crema al cioccolato su tutta la superficie della pizza e metterla da parte.

Montare la panna con un cucchiaino di zucchero e riprendere la pizza.

Stendere la panna sulla pizza con l’aiuto di una spatola e servire ancora tiepida ai nostri bambini festanti. La pizza dolce è ottima come merenda golosa, per le feste di compleanno. O anche come dolce post pasto, per una serata speciale con i nostri piccolini.