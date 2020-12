Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Il Natale si avvicina e con lui la voglia di concederci qualche dolcettino in più. Ma è possibile creare dei dolci tanto buoni quanto dietetici? La soluzione potrebbe arrivare dall’uso di un dolcificante sano quanto a zero calorie, la stevia. Scopriamo assieme come sostituire lo zucchero con un ingrediente naturale a zero calorie.

Natale e dolcetti, ma la linea?

Tutti quanti amiamo il Natale per due motivi: feste e dolci in quantità! In questo periodo freddo, infatti, è facile lasciarsi andare e bere una cioccolata o mangiare un dolcetto in più.

Il clima natalizio, il freddo fuori dalla porta e la felicità dei parenti sono tutti quanti motivi più che invitanti allo sgarro. Ma è necessario stare attenti ad una sfida importante: divertirci senza perdere d’occhio la linea.

Una volta finite le feste, infatti, la bilancia potrebbe portarci il conto delle nostre feste natalizie. Vediamo, allora, insieme, come poter festeggiare a Natale senza eccedere.

La stevia, dolcificante a calorie zero

Uno dei modi per rendere i nostri dolci e le nostre cioccolate tanto buone quanto meno pesanti è quello di utilizzare la stevia. Questo dolcificante è capace, infatti, di sostituire lo zucchero e di essere dietetico allo stesso tempo.

La stevia, inoltre, è ricca di vitamine e minerali, e aiuta la salute eliminando delle problematiche proprie dello zucchero. Grazie alla sua composizione è capace, cioè, di non alterare il tasso glicemico del sangue, con tutte le conseguenze connesse. Infine, questo dolcificante ha zero calorie, elemento più che importante per mantenere la dieta.

Mantenere la linea a Natale è possibile

Quindi qual è il segreto per non prendere troppi chili a Natale? Utilizzare questo dolcificante nella preparazione dei dolci. La stevia, infatti, può essere tranquillamente utilizzata in preparazioni da forno in quanto anche ad alte temperature non perde le sue caratteristiche.

Allo stesso tempo si può utilizzare questo dolcificante quando si beve il caffè o la cioccolata. In questo modo sarà possibile salvare la dieta e godersi serenamente il Natale.

Un piccolo ma prima di concludere

Prima di concludere è importante, però, aggiungere un piccolo ma. Per quanto considerata da alcuni più sana di altri dolcificanti artificiali, secondo certi studi la stevia potrebbe creare problemi quando assunta in grandi quantità.

La situazione è ancora controversa e molto discussa nella comunità scientifica. Quel che è certo è che tale prodotto è stato dichiarato idoneo in Italia per il consumo in cucina dal 2010. In ogni caso anche qui vale la solita regola d’oro: con moderazione si può fare tutto.

Abbiamo, così, spiegato, come sostituire lo zucchero con un ingrediente naturale a zero calorie.