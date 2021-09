La pasta è sicuramente uno degli alimenti tipici del nostro Paese e sempre presente sulle tavole degli italiani.

Ma c’è anche un altro alimento di origine vegetale che grazie, alle sue innumerevoli proprietà, è necessario per la nostra alimentazione. È il secondo cereale più utilizzato al modo dopo il grano, ma a differenza di questo, può essere consumato anche dai celiaci, perché completamente privo glutine.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Parliamo del riso, un alimento ad alta digeribilità, povero di sodio e che sazia in fretta. Ci sono tantissime varietà di riso, che si differenziano per la conformazione del chicco e per le proprietà organolettiche.

Sostituisce la pasta questo alimento che svuota l’intestino, sgonfia la pancia e sazia in fretta

Carnaroli, basmati, ribe, vialone nano, sono solo alcuni tipi di riso che troviamo al supermercato. Ad esempio, possiamo comprare questo riso ottimo per mantenere cervello attivo e cuore in salute.

Tra tutte le varietà di riso, ne esiste una in particolare, che presenta delle proprietà molto interessanti. Parliamo del riso integrale, che a differenza di quello bianco, mantiene crusca e germe. Infatti, viene eliminata solamente la pellicina esterna che ricopre il chicco. Ha un colore più scuro e un sapore molto differente rispetto alle altre varietà.

Il riso integrale ha delle proprietà nutritive molto interessanti. Un alimento ricco di vitamine del gruppo B importanti per il metabolismo. Ma non dimentichiamo il fosforo e il calcio che aiutano ossa e denti.

Nelle diete ipocaloriche, è un ottima alternativa alla pasta e grazie alla presenza delle fibre, il riso integrale, sazia in fretta. La sua consistenza leggermente più dura, rispetto al riso classico, rende il pasto più appagante.

A differenza del riso bianco, sconsigliato per i soggetti che soffrono di stipsi, quello integrale può essere consumato da chi ha problemi di irregolarità intestinale e stitichezza.

Come cucinare questo riso dalle tante proprietà

Grazie alle sue proprietà, sostituisce la pasta questo alimento che svuota l’intestino, sgonfia la pancia e sazia in fretta.

Il riso integrale è molto versatile e si presta bene per tantissime preparazioni in cucina. Ha una cottura leggermente più lunga rispetto al riso tradizionale e alla pasta, ma non lasciamoci scoraggiare perché il suo sapore è unico. Possiamo utilizzare il riso per la preparazioni di insalate, o cuocerlo al forno con passata di pomodoro e mozzarella. Ancora, come ripieno per i peperoni e per un pasto leggero abbiniamolo a delle verdure croccanti.