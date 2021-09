La cucina è un’arte in cui è bene sperimentare. Non bisogna solo fermarsi ai nostri piatti forti, ma è bene provare sempre ricette nuove. Sicuramente, si possono provare tante specialità italiane diverse, come la bisciola di Sondrio. Ma anche all’estero ci sono tante ricette da provare, come, ad esempio, il pico de gallo messicano.

Sebbene l’Italia sia piena di eccellenze, anche oggi vogliamo vedere una preparazione estera. Non è affatto complicata e sorprenderà tutti i commensali. Quindi, ecco la semplice ricetta da provare per fare la figura dei cuochi provetti, andiamo a scoprirla.

La preparazione dell’estremo Oriente

Oggi consigliamo di provare a cucinare il maiale alla coreana. La Corea è un Paese che si è sempre distinto per le sue deliziose e speziate preparazioni a base di carne, con salse molto particolari. Gli ingredienti per preparare questo piatto sono i seguenti:

mezzo chilo di spalla di maiale disossata;

mezza cipolla;

tre gambi di cipolla verde;

tre spicchi d’aglio;

un cucchiaino di zenzero tritato;

60 millilitri di salsa di soia;

un cucchiaio di olio di semi di sesamo;

un cucchiaino di zucchero;

un po’ di pepe;

un cucchiaio di olio di canola;

un pizzico di semi di sesamo;

50 grammi di salsa di peperoncino gochujang.

Tutti gli ingredienti sono piuttosto semplici da trovare anche al supermercato, eccetto la gochujang. Per questa sarà necessario rivolgersi a negozi specializzati in cibo asiatico, oppure rivolgersi ai migliori store online. Consigliamo di non rinunciare a questo ingrediente, in quanto fornisce un tocco molto esotico alla ricetta.

Ecco la semplice ricetta da provare per fare la figura dei cuochi provetti

Una volta che abbiamo tutto l’occorrente, possiamo iniziare la semplice preparazione. Iniziamo tagliando a fettine il maiale e poi mettiamolo in una ciotola larga. Tagliamo i gambi di cipolla in pezzi da 5 centimetri l’uno e facciamo a pezzettini l’aglio e lo zenzero. Tagliamo a fettine anche la cipolla.

Prendiamo gli ingredienti appena tagliati e aggiungiamoli alla ciotola con il maiale. Rovesciamo poi la gochujang, la salsa di soia, l’olio di sesamo e lo zucchero nella ciotola e mescoliamo bene. Dopo aver mischiato, copriamo la ciotola e mettiamo a marinare in frigo per 30 minuti.

Passato questo tempo, iniziamo a scaldare l’olio di canola in una padella. Poi aggiungiamo il maiale e facciamo cuocere per alcuni minuti, fino a quando non sarà leggermente dorato sui bordi. Impiattiamo, mettiamoci su i semi di sesamo, e la ricetta è pronta. Consigliamo il riso basmati come contorno, per un effetto ancora più orientale.