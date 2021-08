Il riso è un cereale molto antico che occupa un posto di fondamentale importanza nella nostra alimentazione quotidiana. Completamente privo di glutine, è un alimento che apporta innumerevoli benefici e giova molto alla nostra salute. Non solo per la sua alta digeribilità, ma anche perché aiuta in caso di diarrea, possiede svariate proprietà antiossidanti e aumenta il senso di sazietà.

Una varietà di riso nobile e prezioso

Esistono innumerevoli tipologie di riso, che si differenziano tra loro per la grandezza del chicco, le proprietà e l’utilizzo in cucina. Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo occuparci di una varietà in particolare: il riso nero.

Un riso integrale dalle origini orientali e antichissime, caratterizzato da un colore scuro. Proprio per suoi chicchi pregiati e ricchi di nutrienti, è da sempre considerato un alimento nobile, infatti il suo consumo era destinato unicamente all’imperatore.

Il riso nero è caratterizzato da un sapore delicato ma inteso che si esalta con la cottura. Una delle varietà più consumate in Italia è il riso Venere, coltivato principalmente in Sardegna e in Piemonte.

Molti ignorano che questo riso è ottimo per mantenere cervello attivo e cuore in salute

Il riso nero è da sempre considerato un alimento ricco di benefici. Rispetto al riso bianco, contiene più fibre, sali minerali e vitamine. Ma molti ignorano che questo riso è ottimo per mantenere cervello attivo e cuore in salute. Proprio come questa farina dal basso contenuto glicemico che previene le malattie del cuore, di cui ci siamo già occupati in un precedente articolo.

I suoi chicchi sono un’ottima fonte di antiossidanti, tra cui troviamo gli antociani (coloranti idrosolubili appartenenti alla famiglia dei flavonoidi e presenti in molti vegetali) che conferiscono al riso il tipico colore scuro. Proprio questi coloranti aiuterebbero a prevenire e ridurre le placche aterosclerotiche, che mettono in pericolo la salute del nostro cuore. Sempre la presenza degli antiossidanti, e secondo studi autorevoli, il riso nero aiuterebbe a supportare la salute del cervello agendo sulla perdita di memoria.

Ma come cucinare questo riso

Il riso nero è un alimento molto versatile che può essere gustato sia caldo che freddo. Trattandosi di un riso integrale i tempi di cottura sono più lunghi rispetto alla varietà bianca, anche se si possono ridurre utilizzando la pentola a pressione.

Il riso nero è perfetto da usare nelle insalate di riso, ottimo anche per accompagnare legumi, verdure e pesce.

