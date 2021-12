Alcuni dolci la fanno da padrone sulle tavole degli italiani, ma ogni tanto possiamo concederci qualche sfizio in più. Per le feste o le occasioni importanti, potremmo sorprendere i nostri ospiti con un dolce al cucchiaio pronto anche all’ultimo minuto.

Ingredienti

mascarpone 200 g; ricotta 200 g; latte 1 cucchiaio; zucchero 2 cucchiai; cioccolato bianco 60 g; wafer 8.

Sostituiamo il tiramisù con questo dolce al cucchiaio cremoso e veloce perfetto per ogni occasione

Per realizzare questo dolce invitante e voluttuoso ci vorranno pochi ingredienti e pochissimi minuti. Possiamo quindi dedicare il nostro tempo alla sua presentazione e alle altre portate.

Per prima cosa dobbiamo, però, scegliere con cura il cioccolato bianco. Questo dolce, infatti, può risultare stucchevole se il cioccolato non è di buona qualità. Perciò, quando siamo al supermercato, dedichiamo qualche minuto e centesimo in più per scegliere la barretta giusta, dato che è l’ingrediente principale del nostro piatto.

Cominciamo la preparazione facendo scogliere il cioccolato bianco nel latte. Non portiamolo ad ebollizione, l’obbiettivo è ottenere una crema densa e liscia.

Mentre la facciamo raffreddare, versiamo in una ciotola mascarpone, ricotta e zucchero. Con delle fruste facciamo amalgamare tutti gli ingredienti ottenendo un composto omogeneo. Adesso, possiamo aggiungere il cioccolato bianco e mescolare con una spatola.

Con queste quantità dovremmo riuscire ad ottenere 4 bicchieri pieni di crema. Per ottenere un risultato più pulito, potremmo trasferire la crema in una sac à poche. Creiamo degli strati, alternando la crema e il wafer sbriciolato grossolanamente. Concludiamo spargendo sulla superficie dell’altro wafer e magari qualche ricciolo di cioccolato bianco e confetto metallizzato.

Qualche consiglio in più

Questa ricetta lascia ampio spazio alla fantasia, dal momento che possiamo sostituire alcuni ingredienti per ottenere l’effetto che più ci piace. Ad esempio, al posto del wafer potremmo utilizzare delle fette di panettone, basta che aggiungiamo qualche elemento croccante. A questo scopo, potremmo usare della granella di nocciole o di mandorle.

Anche il cioccolato ci da ampio margine di manovra. Possiamo infatti realizzare due creme, una di cioccolato bianco e una fondente. In questo modo potremmo alternarle creando un bel contrasto cromatico e smorzare la dolcezza del cioccolato bianco. Addirittura, potremmo scegliere di sostituire quest’ultimo con il cioccolato rosa, per ottenere un risultato davvero insolito ed elegante. Non dimentichiamoci però poi di scegliere il vino giusto per accompagnarlo, seguendo queste indicazioni come un vero esperto.

