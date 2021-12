Oggi più che mai chiunque può intraprendere un’attività di vendita di oggetti online quasi all’istante e in modo semplice. La pandemia ha dato una forte accelerata all’uso del web ed il commercio online ne ha beneficiato. Anche chi non sapeva o non voleva utilizzare Internet per fare acquisti, con la pandemia si è convertito.

Questo fenomeno ha portato ad un ulteriore allargamento della platea di possibili acquirenti e quindi alla crescita esponenziale delle compravendite sul web. Oggi chi vuole intraprendere una attività di vendita online lo può fare all’istante grazie alle numerose app e marketplace. Vediamo come.

Fare soldi subito nel 2022 vendendo online facilmente questi oggetti che tutti hanno in casa e senza un ecommerce

La pandemia ha anche innescato una crisi economica che ha impoverito milioni di persone. Sempre più utenti si rivolgono alle piattaforme online per acquistare a prezzi più convenienti non solo prodotti nuovi ma anche articoli usati. Da anni esistono i siti di commercio di oggetti usati, ma solo negli ultimi due hanno avuto un boom di accessi. Questo fenomeno ha portato alla proliferazione di applicazioni che vogliono facilitare la compravendita tra privati di oggetti usati.

Fino a qualche tempo fa per vendere occorreva un e-commerce. Si usavano le piattaforme classiche, quelle più conosciute dedicate appunto al commercio online. Ma oggi, grazie alla diffusione delle app e dei social media, ogni privato può vendere qualcosa su un marketplace in pochissimi minuti.

Ma cosa vendere per guadagnare del denaro velocemente? Cosa interessa alle persone che tutti possono avere a disposizione? Ecco alcuni suggerimenti per fare soldi subito nel 2022 vendendo online facilmente questi oggetti che tutti hanno in casa e senza un ecommerce.

La prima cosa da fare è scaricare una app dedicata alla vendita tra privati. Ve ne sono moltissime e alcune anche molto pubblicizzate in televisione. Alcune promettono anche di non applicare nessuna commissione sulla vendita dell’oggetto. Una volta creato l’account basta fotografare l’oggetto che si vuole vendere, creare l’annuncio e pubblicarlo.

Cosa vendere sul web per fare soldi velocemente

Ma cosa vendere? In teoria si può vendere di tutto, dal regalo da riciclare a vecchi oggetti che non si usano. Magari il vecchio cellulare o la vecchia tv sostituita con quella nuova portata da Babbo Natale. Ovviamente anche i vestiti possono essere venduti.

Tuttavia ci sono degli oggetti che più di altri attirano l’attenzione. La bigiotteria è una vera miniera d’oro per chi vende online. Bracciali, orecchini, collane, anelli hanno una marea di estimatori e quindi si vendono facilmente. Anche gli orologi vanno forte specialmente se vintage. L’investimento in orologi è un business in crescita. Scopriamo perché investire in orologi conviene e su quali marche puntare.

Le borse sono tra quei prodotti più richiesti. Una borsa usata ma ben tenuta può essere appetibile per molte altre donne, è più impersonale di un vestito e si vende più facilmente. Sciarpe, guanti e cappelli sono tipici di questa stagione. Chi non li usa e chi non ha ricevuto in regalo a Natale almeno uno di questi indumenti? Se il regalo non piace si può riciclare vendendolo come nuovo, oppure si possono vendere quelli che non si mettono più.

Approfondimento

Attenzione alla vendita di oggetti sul web perché si rischiano pesanti sanzioni del Fisco se non si seguono queste regole