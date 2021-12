Con l’avvicinarsi delle festività cominciamo a pensare anche alle delizie che potremo goderci tutti insieme nei giorni di Natale. E si sa, dopo un buon pasto non può mancare il dessert. In questo periodo però siamo sempre indaffarati e la situazione peggiora sempre di più man mano che ci avviciniamo al 25 dicembre.

Allo stesso tempo, spesso i dolci hanno bisogno di una preparazione molto lunga e devono essere fatti a ridosso del giorno in cui desideriamo servirli. Ecco perché scegliere il dolce semplice e gustoso dalla forma insolita pronto in pochi minuti e senza sporcare perfetto per le feste. Così, mentre prepariamo un polpo veloce e morbidissimo cuocendolo in questo modo, il nostro dolce sarà già pronto in forno. Non solo, ma contiene un ingrediente che farà felici tutti, grandi e piccini senza esclusione di colpi.

Vediamo quindi quali sono gli ingredienti necessari per questo fantastico dessert e come utilizzarli:

2 rotoli di sfoglia tonda;

100 grammi di Nutella;

zucchero a velo q.b.

Il dolce semplice e gustoso dalla forma insolita pronto in pochi minuti e senza sporcare perfetto per le feste

Come abbiamo visto, per realizzare questo dolce saranno necessari solo tre ingredienti. Allo stesso tempo, siamo liberissimi di preparare in casa la sfoglia. Si tratta di un procedimento molto più lungo e impegnativo, ma il risultato è probabilmente migliore. In ogni caso, non ci stiamo semplicemente accontentando, anche perché i rotoli di sfoglia in commercio, prodotti dalle grandi marche, sono ugualmente molto saporiti.

Tiriamo il rotolo fuori dal frigo e stendiamolo su una teglia. Lasciamo che arrivi a temperatura ambiente e prendiamo il barattolo della Nutella. A questo punto spalmiamo generosamente tutta la superficie della sfoglia con la crema di nocciole, eccedendo o diminuendo le dosi indicate a piacere.

Una volta che avremo distribuito la nutella sulla sfoglia in modo uniforme, copriamola con l’altro rotolo, facendo combaciare perfettamente i margini.

A questo punto, comincia la parte creativa. Imprimiamo leggermente il bordo di un bicchiere esattamente al centro della sfoglia. Questo ci servirà da riferimento, perché con un coltello dobbiamo effettuare dei tagli precisi. Lasciamo agire il coltello creando dei tagli a raggiera, lasciando intatto il centro. In questo modo, avremo diversi spicchi delle stesse dimensioni tutti uniti fra loro.

Adesso non dobbiamo fare altro che attorcigliare ognuno di questi su sé stessi. In questo modo si creeranno degli spiritosi riccioli in cui si intravede la nutella. Una volta che li avremo attorcigliati tutti uniamo le estremità a due a due.

Sarà necessario pizzicarli e avremo così ottenuto la forma di un fiocco di neve. Inforniamo a 200 gradi per 20 minuti o fino a quando il dolce sarà abbastanza dorato. Una volta freddo spolveriamolo con un po’ di zucchero a velo e serviamolo così com’è. Ognuno si divertirà a staccare i riccioli prima di addentarli.

