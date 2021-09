Un albero da frutto prezioso e purtroppo quasi dimenticato. Il suo nome botanico è “Cydonia oblonga” e le sue origini sono antichissime. Infatti pare che fosse già coltivato dai Greci e dai Babilonesi. Un arbusto forte, longevo e ornamentale che in primavera ci regala dei fiori con sfumature bianche, rosa, o arancio.

Ma quello che colpisce di questo albero sono i frutti. Gialli e irregolari, dal profumo unico e dal gusto molto particolare. Questi frutti sono ricoperti da una leggera peluria, che a differenza di quella presente sulle pesche, si stacca facilmente con le dita.

Un frutto tipicamente autunnale, purtroppo poco consumato in molte regioni d’Italia. Parliamo della mela cotogna, caratterizzata da un sapore aspro e acre. Le sue origini sono antichissime, infatti pare che questi fossero i frutti scambiati tra le divinità greche.

La mela cotogna è un vero e proprio toccasana per la salute. Infatti è sostenuto dalle nonne e confermato dagli esperti che consumare questo frutto potrebbe aiutare a rimanere in salute.

La mela cotogna è grande amica dell’apparato digerente. Grazie alla presenza delle fibre, aiuta la mobilità e favorisce il transito intestinale.

La mela cotogna contiene vitamine e sali minerali, tra cui potassio e fosforo. Proprio come questo frutto autunnale che rallenta anche l’invecchiamento, la mela cotogna, grazie alla presenza della vitamina C, aiuta a contrastare i radicali liberi. Ma non solo, la presenza degli antiossidanti stimola e rafforza il sistema immunitario.

Pare che la mela cotogna sia un valido aiuto per tenere a bada colesterolo e glicemia. Inoltre migliorerebbe la circolazione sanguigna.

Ma come si mangia questo frutto antico e dimenticato

Abbiamo poc’anzi sostenuto come la mela cotogna sia un vero e proprio toccasana per la salute del nostro organismo.

A differenza degli altri frutti, la mela cotogna è consigliabile mangiarla cotta. Infatti la sua polpa è molto dura e il suo sapore aspro. Ma preparata in questo modo, è un rimedio naturale, utilizzato dalle nostre nonne per aiutare l’intestino.

Basta eliminare la buccia, tagliare la mela cotogna a fette e cuocerla in una pentola con dell’acqua. Attendiamo qualche minuto, finché la polpa non si ammorbidisce.

In alternativa, possiamo cuocerla in forno. Per renderla più dolce e aromatica, si può aggiungere dello zucchero e un pizzico di cannella.

La mela cotogna, è un frutto che può essere utilizzato per la preparazione di marmellate, conserve e mostarde.