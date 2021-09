Quando siamo alla ricerca di un film, che non ci appesantisca con i suoi drammi a volte, è difficile trovare quello giusto. Spesso infatti questo genere di film sconfina nell’umorismo inesistente e di basso livello. Questo non succede nel film di cui vogliamo parlare oggi. Ora su Netflix il film con Julia Roberts perfetto per una serata leggera che ci spinge anche a riflettere. I temi trattati in questo film infatti parlano a tutti. Si riferiscono ai desideri di libertà e fedeltà a sé stessi che non possono lasciarci indifferenti. Però, navighiamo queste acque difficili sempre con il sorriso, grazie a sceneggiatura e interpretazione.

Bisogna dire che però questo film ha ricevuto delle pesanti critiche. Non solo per quanto riguarda la qualità stessa della produzione, ma anche per l’utilizzo smodato di diversi clichés. In particolare la critica non è rimasta soddisfatta della trasposizione in film rispetto al libro di successo. Alla fine però saremo noi a giudicare, ed è anche importante cominciare il film con le aspettative giuste. Questo film infatti è piuttosto da interpretare come una porta verso tematiche molto serie e complesse come la depressione. Nulla poi ci impedisce di approfondire leggendo il libro che ha dato origine alla storia. Adesso è il momento di scoprire il titolo e la trama.

“Mangia prega ama” è il titolo del film tratto dall’omonimo libro bestseller di Elizabeth Gilbert. Il regista è Ryan Murphy e dirige un cast di tutto rispetto. Tra i volti più noti ci sono Julia Roberts, James Franco, Richard Jenkins, Viola Davis e Javier Bardem. Si tratta di una produzione del 2010, ma da qualche giorno è ora disponibile anche su Netflix.

Le prime immagini sono di una bicicletta che avanza su un sentiero che si snoda fra le risaie di Bali. A guidarla è Liz Gilbert, una giornalista che è lì per scrivere un articolo sulla regione e intervistare Ketuk. Ketuk è una sorta di sciamano che predice dei grandi sconvolgimenti nella vita di Liz. Passa il tempo e lei si rende conto che non è soddisfatta della vita che ha. Sente che c’è qualcosa di fondamentalmente sbagliato. Dopo tante notti spese a piangere accanto al marito, Liz decide di partire, quasi un ultimo grido per uscire dalla gabbia che si era creata.

Il suo viaggio comincia in Italia per poi passare per l’India e infine Bali. In Italia riscopre una cosa semplice, il gusto di mangiare senza preoccuparsi della linea. Incontra tante persone che le comunicano “lo spirito italiano” a tratti un po’ luogo comune. In Asia poi cerca di rientrare in contatto con sé stessa. Della sua ultima tappa incontrerà qualcuno che potrebbe fare la differenza nella sua vita. A questo punto, Liz dovrà decidere se è pronta a lasciare di nuovo entrare qualcuno nel suo cuore.

