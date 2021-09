Con il passaggio dalla stagione estiva a quella autunnale, il corpo e la mente, spesso, risentono del temutissimo cambio di stagione. Sbalzi di umore, stanchezza, insonnia, ansia, perdita di capelli. Sono solo alcuni sintomi comuni che possono provocare squilibrio e malessere.

Secondo gli esperti il cambio di temperatura, lo stress da rientro e la diminuzione delle ore di luce, possono incidere sulla nostra stanchezza e sul nostro umore.

Bere molto, fare attività fisica e mangiare in modo sano e bilanciato, sono ottime abitudini che potrebbero aiutarci ad affrontare al meglio, questo strano periodo. Infatti, pochi sanno che questa sana abitudine ogni giorno ci mantiene in salute e allunga la vita.

Un frutto dolce e zuccherino

Come affermato poc’anzi, un’alimentazione sana ed equilibrata aiuta a mantenere in salute il corpo. Ad esempio, pochissimi sanno che questi alimenti sono fondamentali per rafforzare i capelli durante il cambio di stagione.

Oggi Noi di ProiezionidiBorsa vogliamo parlare di un frutto tipicamente autunnale, dal sapore dolce e zuccherino. Parliamo del cachi definito anche “la mela d’oriente”. Un appellativo che probabilmente deriva dalle sue origini cinesi. Un frutto che oggi, si coltiva in tutte le parti d’Europa.

Dal colore giallo, arancio o rosso, si caratterizza per la sua polpa gustosa e gelatinosa. Il frutto si dovrebbe mangiare molto maturo, ma ci sono delle varietà che possono essere gustate anche con una maturazione inferiore. Contengono molta acqua, ma dovrebbero essere mangiati con moderazione perché molto zuccherini.

Recuperiamo forza ed energia a settembre con questo frutto autunnale che rallenta anche l’invecchiamento

Grazie alla presenza di vitamine e sali minerali, i cachi possiedono tantissime proprietà terapeutiche. La presenza di fibre lo rende un ottimo alleato dell’intestino. Infatti è un naturale lassativo che aiuta il transito intestinale. Mentre la presenza di vitamina C, rafforza il sistema immunitario.

Ma recuperiamo forza ed energia a settembre con questo frutto autunnale che rallenta anche l’invecchiamento. Infatti, grazie alla presenza di zuccheri naturali, i cachi sono un’ottima fonte energizzante, perfetta per i bambini e gli sportivi. La presenza del potassio, poi, aiuta in caso di stanchezza, spossatezza e crampi muscolari. Un vero e proprio integratore naturale che ci sostiene nei periodi di stress e cambio di stagione.

Sappiamo anche che il cachi è un ottimo alleato della pelle. La vitamina C, svolge un ruolo importantissimo nella formazione del collagene. Inoltre, aiuta a ritardare l’invecchiamento cellulare e la formazione delle rughe sul viso.