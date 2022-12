Sorprendente quanto bene ci faccia mischiare lo yogurt con questi preziosi semi

A volte, non pensiamo ai benefici di mischiare, insieme, due alimenti apparentemente diversi. Ad esempio, ci porta benessere mangiare lo yogurt con dei semi che, magari, buttiamo via, sbagliando.

Più di una volta i nostri nonni, ma anche le mamme, ci ammoniscono sui benefici del cibo. Insomma, la famosa mela al giorno che toglie il medico di torno, potrebbe essere intesa anche in maniera più allargata. Ovvero, che la salute vien mangiando. Mela che, tra l’altro, è utile anche per la bellezza.

Perché non c’è di meglio che prevenire le malattie, con una corretta alimentazione. La cosa importante, però, è sapere quello che si sta mangiando. Altrimenti, rischieremmo di perderci tante occasioni di benessere, rinunciando a qualche cibo.

Mai sottovalutare gli alimenti, perché tutti possono farci del bene

Ogni cibo, infatti, possiede delle proprietà nutritive. Difficile che ci sia qualcosa che non vada bene. Anche se è vero che c’è un cibo considerato il più sano al Mondo. Insomma, se imparassimo a volerci bene, potremmo davvero vivere più a lungo. E non è una frase detta tanto per dire.

Ci sono studi che dimostrano come molte morti potrebbero essere evitate con una corretta alimentazione. Oltre, ovviamente, a non abusare di alcol e sigarette. Ad esempio, è sorprendente quanto bene ci faccia mischiare lo yogurt con dei semi che, spesso, finiscono nell’umido. Grave errore, dal punto di vista nutrizionale.

Le proprietà dello yogurt sono numerose ed ecco quali

Partiamo dallo yogurt. Sono solo 66 le calorie contenute in 100 grammi di prodotto. Stiamo parlando di quelle che derivano dal latte intero. Il suo vantaggio è quello di permetterci di assumere, ad esempio, proteine del latte, rendendocele più digeribili. Grazie alla fermentazione, infatti, il lattosio viene trasformato, in parte, in acido lattico, glucosio e galattosio. Il che renderebbe il prodotto interessante anche per chi fosse intollerante al lattosio.

Per non parlare delle vitamine e di quanto potrebbe essere utile per la salute del cuore. E sarebbe anche antiossidante. Mangiarlo tutti i giorni rafforzerebbe le ossa, il che è importante considerando il pericolo osteoporosi. Insomma, sono davvero numerosi i motivi che dovrebbero spingerci a consumarlo, magari a colazione. Non a caso, nelle linee guida della corretta alimentazione, si suggerisce di mangiarne 1 o 2 porzioni al giorno, al posto del latte.

Sorprendente quanto bene ci faccia mischiare lo yogurt con dei semi che abbiamo in casa

Però, da solo, non sempre potrebbe piacerci. C’è chi ci mette la frutta e chi potrebbe guarnirlo con semi davvero inusuali. E stiamo parlando dei semi di zucca. Questi, infatti, hanno numerose virtù che, spesso, ignoriamo. In questi semi, troviamo un po’ di tutto. Magnesio, fibre, aminoacidi, omega 3, proteine, zinco, solo per citarne alcuni. Zinco che diventa prezioso, soprattutto in questo periodo, per proteggerci dai mali di stagione, essendo utile al sistema immunitario.

In più ci sono anche gli acidi grassi essenziali che hanno un compito importante. Ovvero, monitorare il nostro intestino, oltre che a pulirci il sangue. Per non parlare del fatto che i semi di zucca potrebbero essere utili anche a chi ha problemi di sonno. Insomma, un vero toccasana in tanti aspetti. Attenzione, però, che sono calorici e, quindi, mai abusarne. Potremmo tostarli e aggiungerli allo yogurt, unendo due alimenti che, come si è visto, sono davvero preziosi.