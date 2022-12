Assolutamente no al digiuno prima o dopo un’abbuffata ma solo queste semplici regole secondo gli esperti

Un’alimentazione sana ed equilibrata insieme ad uno stile di vita attivo è la regola fondamentale per un’esistenza lunga e felice. Ma durante le feste natalizie il nostro stile di vita perde un po’ d’equilibrio portandoci a fare delle scelte sbagliatissime, come il digiuno. Ecco perché è assolutamente sbagliato e come fare per non aumentare il girovita.

Il Natale è quasi alle porte e per tanti è un periodo magico, si rivedono amici e parenti, si trascorre più tempo in famiglia. Per chi ama viaggiare, potrebbe approfittare di qualche giorno di vacanza per visitare qualche caratteristico mercatino di Natale. Ad esempio si potrà visitare Villach, una graziosa cittadina austriaca, sul fiume Drava ai confini italiani e sloveni. Durante questo periodo si trasforma in vero e proprio villaggio di Natale. Ma oltre ai viaggi e la ricerca del regalo perfetto, le vacanze natalizie per tanti sono motivo di preoccupazione per la propria linea.

In questo periodo, tra cene aziendali, aperitivi con amici e pranzi in famiglia il rischio di prendere qualche chilo in più è evidente. Mantenere un regime equilibrato durante le feste diventa davvero complicato e dire di no davanti alle varie leccornie e prelibatezze è davvero un grande sacrificio. Coloro che però devono seguire necessariamente una dieta equilibrata con qualche accortezza o piccolo segreto potranno uscirne indenni.

Il segreto è muoversi ancor di più

Se non si riesce a dire sempre di no, il segreto è l’attività fisica che dovrebbe svolgersi tutto l’anno ad un regime alimentare equilibrato. Durante le vacanze natalizie, oltre al nostro consueto esercizio fisico che può essere la palestra, tennis o padel, bisogna muoversi un po’ di più. Se abbiamo mangiato tanto, il trucco sarà uscire a fare una bella passeggiata approfittando della compagnia dei nostri commensali. Dovremmo prediligere gli spostamenti a piedi o in bici, previsioni meteo permettendo! Nonché salire le scale a piedi, dimenticando l’ascensore. Un segreto per non cedere alle continue tentazioni inoltre è non comprare tanti dolci e snack calorici. Meno li avremo sotto agli occhi e meno tentazioni per il palato si avranno.

Assolutamente no al digiuno prima o dopo un’abbuffata lo dice la scienza

Un errore molto comune è digiunare in previsione di un pranzo o cena, ritenendo così di poter mangiare più serenamente. Tale considerazione è assolutamente sbagliata, arrivare digiuni prima di una cena o un pasto importante servirà soltanto ad aumentare il senso di fame. Pertanto saremo propensi a mangiare di più e a fare il bis ritenendo erroneamente che il digiuno fatto in precedenza possa premiarci. Ugualmente sbagliato è digiunare dopo una cena pesante, perché anche questo ci farà arrivare al pasto successivo con una gran fame.

Pertanto, dovremmo seguire il consiglio degli esperti che dicono assolutamente no al digiuno prima di una grande abbuffata. Il consiglio insomma è non arrivare affamati ma fare piccoli spuntini. In tal modo si prediligeranno porzioni piccole, si dirà di no al bis e ci si alzerà da tavola senza sentirsi appesantiti. Digiunare in questo periodo in cui ovunque ci giriamo si trovano dolciumi di ogni tipo, ci farà cadere più facilmente in tentazione. Pertanto facciamo tanti spuntini vegetali durante la giornata come finocchi o frutta secca e accompagniamo i nostri piatti con abbondanti insalate.