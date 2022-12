Staremmo bene con la frangia? Ecco il trucco per farla senza tagliare i capelli

A noi donne piace cambiare. Soprattutto quando si parla di capelli. E abbiamo una morbosa e inspiegabile curiosità per la frangia, in modo particolare. Ma come facciamo a sapere se la frangia ci dona davvero? Oggi siamo qui per scoprire come fare.

Premessa: è davvero semplice, ma il metodo che vedremo funziona solo con i capelli lunghi almeno fin sotto le spalle. Mettiamo da parte i programmi di ritocco, che non rendono bene l’idea, perché possiamo provare la frangia su noi stesse senza tagliare i capelli.

Come creare una frangia finta

La tecnica per avere la frangia senza ricorrere alle forbici consiste nel lisciare i capelli e raccoglierli in una coda di cavallo, più o meno alta a seconda della lunghezza dei capelli. A questo punto, dovremo dividere la coda in due parti: una bella spessa, che lasceremo da parte, e una più sottile. Portiamo la sezione più sottile di capelli sulla fronte e regoliamola, affinché le punte si dispongano a formare una sorta di frangia. Usiamo la piastra per definire meglio la forma bombata a nostro gusto e fissiamo la ciocca di capelli alla nuca, vicino all’elastico, con delle pinzette piatte. Ora, realizziamo uno chignon con la restante parte di capelli. Una piacevole illusione ottica che non desterà troppi sospetti. Per chi ha una chioma decisamente più lunga, esiste un’altra sorprendente acconciatura per simulare la frangia. Non sarà ideale per ricreare una frangia a tendina, ma ha comunque il suo perché.

Staremmo bene con la frangia? Proviamo questa acconciatura

Anche per questa seconda variante ci serviranno i capelli lisci. Raccogliamoli sempre in una coda molto alta e dividiamola in due sezioni, sempre una spessa e una appena più sottile e fissiamo nella coda solo quella spessa. Stavolta, dovremo assicurarci che la sezione più sottile sia più vicina al collo, perché dovremo farla passare sotto la coda. Prima però realizziamo una treccia con la sezione sottile di capelli e fermiamola con un elastico, assicurandoci di lasciarne una bella fetta non intrecciata alla fine. Ora arriva la fase delicata. Creiamo con le dita un buco subito sotto l’elastico della coda realizzata in precedenza e facciamoci passare la treccia all’interno, affinché spunti e si adagi sopra la testa, per cadere dolcemente sulla fronte.

Con la piastra aggiustiamo la parte di capelli che fuoriesce dalla treccia, per farla assomigliare il più possibile a una frangia, e ancoriamola bene alla testa. In questo modo, non solo avremo ottenuto una frangia realistica, ma avremo anche realizzato una splendida acconciatura per valorizzare il nostro viso.

Come si applica una frangia finta

Se questi trucchi casalinghi non ci convincono e vorremmo provare l’ebbrezza di avere una frangia trendy anche con i capelli sciolti, possiamo sempre ricorrere alle cosiddette “faux bangs”, ovvero frange finte. Si possono acquistare facilmente online e sono estremamente facili da usare, in quando basta fissarle ai capelli con le comode clip in dotazione. Ne esistono di diversi colori, in modo che tutte possano trovare quella più adatta ai propri capelli. Staremmo bene con la frangia? Ora abbiamo diversi modi per rispondere definitivamente a questa domanda. Proviamoli tutti!