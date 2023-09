Sorprende quanto costa mangiare al Gatto Verde il nuovo ristorante di Massimo Bottura

È già un successo il nuovo ristorante di Massimo Bottura, Al Gatto Verde, inaugurato a Modena il 20 settembre 2023. Ecco quanto si spende per vivere un’esperienza culinaria unica nel suo genere,

Massimo Bottura è un famoso chef italiano nato a Modena. È il proprietario dell’Osteria Francescana, un ristorante con tre stelle Michelin nel centro storico di Modena. Questo locale è stato premiato come miglior ristorante al mondo due volte da The World’s 50 Best Restaurants. Bottura è noto per la sua cucina innovativa e creativa, che combina tradizione e modernità in modo sorprendente.

Il nuovo ristorante di Bottura: Al Gatto Verde

A settembre 2023, Massimo Bottura ha inaugurato il suo nuovo ristorante, Al Gatto Verde, presso Casa Maria Luigia, una guesthouse nel cuore della campagna modenese. Il ristorante si trova all’interno del cortile dell’Acetaia Maria Luigia ed è stato restaurato nell’ultimo anno. Il locale è stato progettato per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente e prestando particolare attenzione alla sostenibilità.

Il nome è un omaggio a Enzo Ferrari, la cui scuderia è a pochi km dal ristorante. Si racconta che Ferrari amasse narrare al figlio Piero una storia su di un gatto di colore verde. Ma questo non è l’unico richiamo alla scuderia che ha come simbolo il Cavallino rampante. Infatti Al Gatto Verde si mangia nelle ex scuderie tra arte e design. La chef canadese Jessica Rosval, stretta collaboratrice di Bottura, coordina l’attività ai fornelli. Il locale esprime la sintesi tra etica ed estetica ed è stato progettato per ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente.

Sorprende quanto costa mangiare al nuovo ristorante dello chef

Come per molti dei ristoranti degli chef stellati, anche quello di Bottura ha un menu degustazione. Il menu degustazione da otto portate costa 140 euro a persona, a cui però va aggiunto, per chi lo desidera, l’abbinamento dei vini. I piatti del menu degustazione si rifanno alla tradizione emiliana e sono espressione dei prodotti di questa terra.

In alternativa al menu degustazione, si può scegliere di mangiare alla carta. Il menu alla carta anche in questo caso offre piatti preparati con materie prime del territorio emiliano, ma con qualche novità. Per esempio il piatto da Montreal a San Damaso, dove il chef miscelerà i sapori emiliani con quelli della tradizione canadese. Nel menù alla carta il prezzo degli antipasti varia da 20 euro a 35 euro mentre i primi piatti sono attorno ai 30 euro. I secondi piatti hanno un costo che va da 40 euro a 60 euro.

Un’esperienza culinaria che vale il costo della cena

Al Gatto Verde di Massimo Bottura è un nuovo ristorante che offre un’esperienza culinaria unica nel suo genere. Sorprende quanto costa mangiare qui, perché tutto sommato i piatti hanno i prezzi nella media di un buon ristorante di una grande città. E a proposito di scontrini pazzi al ristorante, per evitare un salasso inaspettato quando ci sediamo per mangiare o bere meglio seguire 3 regole fondamentali.