L’hotel preferito di Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi si trova ad Anacapri: ecco quanto costa dormire una notte

Anche i Vip hanno i loro luoghi del cuore ed è così anche per i reali. Oggi ci concentriamo sulla famiglia più famosa di Monaco: i Grimaldi. Con questo articolo vogliamo svelare l’albergo preferito della principessa Carolina di Monaco e della figlia Charlotte Casiraghi che si trova proprio in Italia.

L’Italia è il Paese più bello del Mondo. Paesaggi da sogno, storia e cultura ad ogni passo e la cucina dichiarata Patrimonio dell’UNESCO sono solo alcuni punti di forza del nostro Paese. Tutti noi siamo consapevoli della fortuna di vivere nel Belpaese e gli stranieri amano moltissimo trascorrere le vacanze in Italia.

Quante volte hai sognato di incontrare qualche personaggio famoso oppure la tua star preferita? Devi sapere che l’Italia è meta prediletta da moltissime star del Mondo dello spettacolo, ma anche dalle teste blasonate.

Proprio per questo motivo, oggi vogliamo svelarti il luogo in cui potresti incontrare le principesse Carolina di Monaco e la sua incantevole figlia Charlotte Casiraghi.

L’hotel preferito di Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi è uno dei più lussuosi dell’Isola di Capri

Nella località di Anacapri, sulla splendida Isola di Capri, si trova un favoloso hotel 5 stelle. Si chiama Capri Palace ed è un luogo dove arte contemporanea e design di lusso incontrano le bellezze naturali dell’isola.

Questo hotel dispone di 68 camere e suite di lusso, una spa, zona fitness e persino un museo diffuso, “The White Museum”. In questo museo troverai una vasta collezione di arte moderna e contemporanea legata all’Isola di Capri e alla sua storia.

All’interno dell’hotel c’è un ristorante, L’Olivo premiato con 2 stelle Michelin che offre piatti gourmet. Lo Chef Andrea Migliaccio e la sua squadra propongono raffinati piatti tipici della tradizione culinaria italiana e in particolare di quella campana. Colori, sapori e profumi dei piatti si fondono con un ambiente elegante dal design ricercato.

Non ci stupisce dunque se questo luogo è il prescelto da figure di spicco come i membri della famiglia reale di Monaco. Ma scopriamo adesso quanto costa soggiornare qui.

Quanto costa dormire una notte al Capri Palace Hotel di Anacapri: ecco i prezzi dell’albergo 5 stelle

Capri è un luogo favoloso e le 2 principesse scelgono spesso questa meta per le vacanze estive. Una stupenda piscina, un ambiente curato alla perfezione e la vista mozzafiato sul Golfo di Napoli la rendono un luogo da sogno. Infatti, abbiamo visto che proprio il Capri Palace è l’hotel preferito di Carolina di Monaco e Charlotte Casiraghi. Scopriamo adesso insieme quanto costa dormire in questo hotel di lusso.

Attualmente, confrontando vari siti di prenotazioni, il prezzo più basso per una camera matrimoniale classica con vista giardino è di 610 euro per notte. Ovviamente, se scegliamo una delle favolose suite dell’albergo, i prezzi salgono e superano anche i 2.000 euro per notte.