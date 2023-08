Scontrini pazzi al ristorante: come evitare un salasso inaspettato quando ci sediamo per mangiare o bere

Ti sei mai sentito preso in giro da un conto salato di un ristorante o di un bar? Per evitare questo bruttissimo inconveniente e risparmiare nel mangiare o bere, ci sono solo due soluzioni.

Se ti è capitato di ricevere un conto salato al ristorante o al bar, senza averne le ragioni, sappi che non sei il solo. Molti consumatori si trovano a dover affrontare scontrini esagerati, spesso dovuti a errori, dimenticanze o anche veri e propri soprusi. Questa è l’estate degli scontrini esagerati postati sui social. Bar, ristoranti e punti di ristorazione sulle autostrade e sui traghetti, non si salva nessuno. Ma come fare per evitare di pagare troppo e difendere i tuoi diritti? Ecco alcuni consigli utili per difenderti dagli scontri pazzi.

Scontrini pazzi al ristorante, controlla sempre il menù e il prezzo delle pietanze

Ci sono solo due modi per difenderti da uno scontrino troppo elevato. La prima soluzione è la prevenzione, la seconda è la difesa dei propri diritti se si pensa di avere subito un torto. Iniziamo da quello che possiamo fare per prevenire il problema. Il primo passo per evitare di pagare troppo è controllare sempre il menù e il prezzo delle pietanze che intendi ordinare.

In ogni ristorante, il menù deve essere esposto all’esterno del locale e deve indicare chiaramente il prezzo di ogni singola pietanza, comprensivo di IVA e di eventuali supplementi. Se il menù non è chiaro o non è conforme alla legge e non sei ancora entrato, allora meglio cambiare locale. Se sei già seduto puoi chiedere spiegazioni al personale e decidere di cambiare locale, se non hai ordinato.

Verifica la presenza e l’importo del coperto

Non ti vergognare di controllare le voci del menù e di pretendere di sapere il prezzo. Se il menù non lo riporta chiede il prezzo delle portate al cameriere. Fai attenzione al coperto, la somma che il locale aggiunge al conto per il servizio e l’uso della tovaglia, delle posate e dei bicchieri. Il coperto deve essere indicato sulmenù e non può essere superiore a 3 euro per persona. Se il coperto non è indicato o è eccessivo, puoi contestarlo e rifiutarti di pagarlo.

Attenzione alle bevande, spesso sono proprio queste che fanno la differenza. Il costo dei vini nei ristoranti è salito vertiginosamente negli ultimi anni. È una delle voci su cui i ristoratori fanno il maggiore ricarico ed è una voce difficile da contestare, specialmente se si sceglie un vino di pregio.

Cosa puoi fare se hai consumato ma il conto è elevato

Se ti sei seduto al tavolo ma poi ti accorgi che il locale non ti piace o che i prezzi sono troppo alti, puoi andare via prima di consumare, senza dover pagare nulla. L’unico caso in cui devi pagare è se hai già ordinato qualcosa e il personale ha iniziato a prepararlo. In questo caso, devi pagare solo per quello che hai ordinato e non per altre pietanze che non hai richiesto.

Infine, se hai consumato ma non sei soddisfatto della qualità del cibo o del servizio, puoi rifiutarti di pagare o chiedere una riduzione del conto. Si tratta di un tuo diritto previsto dal codice civile, che ti tutela in caso di inadempimento del contratto da parte del locale. Per esercitare questo diritto, devi contestare immediatamente il conto e motivare le tue ragioni. In caso di scontrini pazzi al ristorante, o al bar, se il locale si rifiuta di accettare le tue lamentele, puoi rifiutarti di pagare il conto totalmente o parzialmente. Il gestore può richiedere le tue generalità per poi avviare una causa per recuperare la somma.