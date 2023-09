Come mangiare a pranzo e cena con 7,5 euro al giorno a casa in 4 persone.

Se pensi che per mangiare bene bisogna spendere molto, ti sbagli. Esiste un modo per nutrirsi in modo sano ed equilibrato con soli 7,5 euro al giorno, senza rinunciare al gusto e alla varietà.

Può sembra impossibile mangiare in una famiglia di 4 persone pranzo e cena spendendo solamente 7,5 euro. Difficile, impegnativo, anche se non troppo, ma non impossibile. Basta seguire alcuni suggerimenti partendo da quello base: seguire un menu settimanale. Seguire un menu settimanale ha molti vantaggi, sia per la salute che per il portafoglio.

Quali sono le regole per un menu settimanale economico e salutare?

Innanzitutto, un menu settimanale permette di pianificare i tuoi pasti in anticipo, evitando di improvvisare o di ricorrere a cibi pronti o spazzatura. Inoltre, ti aiuta a fare la spesa in modo più intelligente, acquistando solo ciò che ti serve e sfruttando le offerte e le stagionalità dei prodotti. Infine, ti consente di variare la tua alimentazione, introducendo tutti i nutrienti necessari per il tuo benessere.

Per creare un menu settimanale economico e salutare, ci sono alcune regole da seguire. La prima è quella di basare la dieta su alimenti semplici e naturali, come cereali integrali, legumi, verdure, frutta, uova, latticini magri e carne bianca. Poi occorre eliminare cibi preconfezionati e surgelati. Spendere un po’ più di tempo per cucinare non solo farà bene alla salute ma anche al portafoglio. In questo modo è possibile preparare piatti semplici, nutrienti ma con ingredienti a basso costo.

Come mangiare a pranzo e cena, ecco l’esempio di menu settimanale

Per darti un’idea di come si può mangiare bene con soli 7,5 euro al giorno, ti proponiamo un esempio di menu settimanale, che offre tante idee per cucinare in modo facile e veloce. Ovviamente, puoi adattare il menu alle tue preferenze e alle tue esigenze, tenendo conto delle porzioni e delle calorie. Questi menu casalinghi richiedono un costo medio che va dai 5 ai 10 euro al giorno

Lunedì. Pranzo: insalata di riso integrale con tonno, pomodori e olive. Cena: zuppa di lenticchie con crostini di pane integrale.

Martedì. Pranzo: pasta integrale al pomodoro con basilico e parmigiano. Cena: frittata di spinaci con insalata mista.

Mercoledì. Pranzo: minestrone di verdure con crostini di pane integrale.Cena: polpette di tacchino al forno con contorno di verdure grigliate.

Giovedì. Pranzo: cous cous integrale con verdure saltate e ceci. Cena: torta salata di verdure con insalata mista.

Venerdì. Pranzo: insalata di farro integrale con feta, pomodori secchi e rucola. Cena: filetto di merluzzo al forno con patate e carote.

Sabato. Pranzo: pizza integrale con mozzarella, pomodoro e origano. Cena: hamburger di soia con insalata coleslaw.

Domenica. Pranzo: roast beef con contorno di verdure al forno. Cena: crepes integrali con ricotta e spinaci

Altri importanti suggerimenti per risparmiare

In questo menù settimanale abbiamo privilegiato verdure, legumi, pasta, riso, pesce, carne e tutti quei cibi sani e a basso costo. Naturalmente questo è solo un esempio di come mangiare a pranzo e cena con soli 7,5 euro al giorno. Puoi variare il tuo menu settimanale, senza rinunciare al gusto e alla salute. Inizialmente fare una spesa e rimanere sotto i 50 euro alla settimana non sarà facile, ma se la vivrai come una sfida diventerà presto divertente e facile.

E quando decidi di andare al ristorante, per evitare un salasso quando ci sediamo per mangiare o bere segui alcune semplici ma efficaci regole. Ti permetteranno di mangiare bene risparmiando molti soldi.