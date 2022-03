Sorge sul mare e tra 2 pittoreschi borghi italiani questo economico posto da vedere a marzo per godere di panorami mozzafiato

Il mese di marzo è un mese in cui le temperature miti e le giornate più lunghe permettono alcune gite fuori porta.

La pandemia da Covid 19 sembra lasciare spazio a maggiori libertà che si uniscono alla grande voglia di viaggiare di molti.

Chi non può programmare viaggi in giro per l’Europa potrà optare per alcune gite del giorno o per un weekend via.

Tra le Regioni di Italia che più meritano di essere visitate una menzione speciale va alla Liguria e alle sue splendide spiagge.

Una meta gettonatissima durante il periodo estivo quando diventa ambita preda di turisti e villeggianti dal Nord Italia ma non solo.

In altre stagioni è sicuramente più tranquilla ma non andrebbe comunque sottovalutata, potrebbe riservare grandi sorprese.

A qualche chilometro da Loano, ridente città ligure, c’è un cammino molto interessante da affrontare con lo zaino in spalla.

Si sta scrivendo del “Sentiero del Pellegrino” tra due borghi tra i più belli di Italia, Noli e Varigotti.

Si tratta di un sentiero che si snoda per quasi cinque chilometri su un percorso immerso nella natura. Una passeggiata adatta anche a chi non è abituato a camminare in montagna e ai bambini. Sarà sufficiente avere un minimo di allenamento ed essere abituati a camminare durante l’anno.

Percorrere questo sentiero a marzo permetterà di non patire eccessivamente il caldo.

Si consiglia di vestirsi a strati portandosi anche una maglia termica e una giacca contro il freddo. Infatti, in caso di vento potrebbe anche fare freddo.

Il sentiero ha inizio da Varigotti dove partirà subito con una salita decisa che condurrà a panorami mozzafiato.

Lungo il percorso si incrocerà la Chiesa di San Lorenzo prima di arrivare a Punta Carena e alla Grotta dei Briganti.

Punta Carena è il posto migliore da cui si scattare meravigliose fotografie del panorama a strapiombo sul mare.

Una vista unica

La Grotta dei Briganti affacciata sul mare è il posto perfetto per fermarsi a riposare, bere una sorsata di acqua o mangiare qualcosa.

Se si affronta il percorso durante l’estate, poi, darà la possibilità di ripararsi dai raggi solari.

Proseguendo il cammino ci si imbatterà in alberi intagliati e in un'altra chiesa prima di arrivare a Noli.