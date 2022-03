L’astrologia può metterci in guardia quando un periodo difficile e pieno di sfortuna è all’orizzonte. Allo stesso modo, però, può anche darci buone notizie quando il futuro prossimo sembra finalmente essere roseo dopo tante peripezie. Infatti, quando l’oroscopo ci dice che i giorni che ci attendono saranno finalmente baciati dalla fortuna, tendiamo a tirare un sospiro di sollievo. Avendo questa predizione positiva, possiamo sicuramente rilassarci e aspettare che la buona sorte entri nella nostra vita il prima possibile.

Il Giaguaro, un segno che vedrà tanta fortuna e che sarà investito dalle belle notizie durante la primavera dopo un febbraio catastrofico

Come appena sottolineato, quando l’oroscopo ci dà delle buone notizie, sicuramente ci sentiamo più leggeri e appagati. Soprattutto se ciò accade dopo mesi complicati, in cui sembrava che la sfortuna non volesse abbandonarci. Questo è di base ciò che è successo al Giaguaro, il segno del calendario dell’oroscopo Maya che viene da un periodo davvero complicato. In questo caso, per chi non conoscesse il calendario Maya e i suoi segni, stiamo parlando di tutti coloro che sono nati dal 7 marzo al 3 aprile. Il Giaguaro viene di certo da un periodo complicatissimo, in cui ha dovuto sopportare diverse sfortune, cercando di rimanere in piedi anche se con qualche difficoltà. Come avevamo già spiegato in questo nostro precedente articolo, infatti, febbraio non è stato esattamente un mese d’oro per questo segno. Ma fortunatamente le cose stanno per cambiare.

Dopo tante lacrime e sfortune arriva una primavera infuocata con una vagonata di soldi e amore senza freni per questo segno zodiacale

Sembra che il Giaguaro potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo e rilassarsi un po’. Infatti, il periodo grigio che lo aveva travolto nel mese precedente è giunto al termine. Ora, solo notizie positive e fortuna lo attendono all’orizzonte. Il lavoro sembra andare sempre meglio, con una promozione in arrivo e un progetto che, dopo tanti mesi di lavoro, finalmente andrà in porto. Anche il rapporto con i colleghi sembra più disteso e cordiale, e ci saranno anche dei momenti di svago che allenteranno la tensione in ufficio. Sul piano sentimentale, poi, finalmente delle belle notizie.

Un incontro davvero particolare con una persona speciale cambierà tutte le carte in tavola, togliendo al Giaguaro la voglia di rimanere single a vita. Per coloro che sono in coppia, si tratta di un periodo roseo per andare a convivere e dare una svolta alla propria relazione. Quindi, ora lo sappiamo. Dopo tante lacrime e sfortune arriva una primavera davvero d’oro per il Giaguaro, che potrà finalmente godere della buona sorte che si merita.